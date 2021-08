La Guàrdia Civil ha arrestat, en un municipi de la Safor, un home per agredir sexualment una menor de 13 anys.

Els agents van assabentar-se dels fets quan la mare es va presentar, al costat de la seua filla, a l’Hospital Francesc de Borja de Gandia per a sotmetre-la a un reconeixement i presentar una denúncia. Els sanitaris van activar el protocol i agents de la Guàrdia Civil hi van acudir per a entrevistar-se amb la víctima.

Amb les dades aportades per la xiqueta i la seua mare, efectius de la Guàrdia Civil es van desplaçar fins a l’habitatge de l’acusat, un home de 40 anys i nacionalitat espanyola, i van procedir a la detenció. Després de ser detingut, va ser posat a la disposició del Jutjat número 2 de Gandia.