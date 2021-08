La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha ampliat l’alerta sanitària de nivell alt a 10 zones termoclimàtiques de la Comunitat Valenciana i ha activat la vigilància màxima en tres més a causa de l’onada de calor que assola la Comunitat Valenciana. En total, hui hi ha sobre avís 178 municipis dels 542 que té la Comunitat Valenciana.

Zones en alerta per altes temperatures

Les zones i municipis en alerta per l’onada de calor són els següents:

Zona 7 (19 municipis): Aín, Alcudia de Veo, Argelita, Artana, Ayódar, Fanzara, Cirat, Eslida, Espadilla, Ludiente, Fuentes de Ayódar, Torralba del Pinar, Llucena, Torrechiva, Vallat, Suera, Tales, Toga, Villamalur.

Zona 8 (12 municipis): Barracas, Bejís, Benafer, Caudiel, Higueras, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Torás, Teresa, El Toro, Viver.

Zona 11 (12 municipis): Titaguas, Ademuz, Alcublas, Andilla, Calles, Casas Altas, Casas Bajas, Chelva, Chera, Higueruelas, Torrebaja, Tuéjar.

Zona 12 (20 municipis): Benaguasil, Benissanó, Bétera, Casinos, Chulilla, Domeño, l’Eliana, Llíria, Losa del Obispo, Marines, Nàquera, Olocau, la Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, Segart, Serra, Sot de Chera, Vilamarxant, Villar del Arzobispo, San Antonio de Benagéber.

Zona 16 (7 municipis): Ayora, Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Zarra.

Zona 17 (9 municipis): Anna, Bolbaite, Bicorp, Chella, Dos Aguas, Enguera, Millares, Navarrés, Quesa.

Zona 22 (21 municipis): Salinas, Elda, Monòver, Algueña, Agost, Aspe, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, el Fondó de les Neus, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda, Petrer, el Pinós, la Romana, Sax, Villena, Fontanars dels Alforins, la Font de la Figuera.

Zona 23 (19 municipis): Alfafara, l’Alqueria d’Asnar, Agres, Alcocer de Planes, Alcoi, Almudaina, Banyeres de Mariola, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gorga, l’Orxa, Millena, Muro de Alcoy, Planes, Bocairent.

Zona 24 (16 municipis): Benissa, Murla, l’Alfàs del Pi, Altea, Alcalalí, Benigembla, el Poble Nou de Benitatxell, Calp, Callosa d’en Sarrià, Xaló, Llíber, la Nucia, Parcent, Polop, Senija, Teulada.

Zona 26 (5 municipis): Ibi, Castalla, Onil, Tibi, la Torre de les Maçanes.

A més, hui estan en alerta màxima per calor extrema les zones termoclimàtiques 1, 10 i 15 (38 localitats).

Zona 1 (22 municipis): Ares del Maestrat, Benafigos, Benassal, Castell de Cabres, Castellfort, Xodos, Cinctorres, Culla, Forcall, Herbers, la Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Vilafranca, Palanques, Portell de Morella, la Pobla de Benifassà, Todolella, Vallibona, Villores, Vistabella del Maestrat, Zorita del Maestrazgo.

Zona 10 (6 municipis): Alpuente, Aras de los Olmos, Castielfabib, Puebla de San Miguel, Vallanca, La Yesa.

Zona 15 (10 municipis): Caudete de las Fuentes, Benagéber, Camporrobles, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Venta del Moro, Utiel, Villargordo del Cabriel.

Què s’ha de fer davant d’una onada de calor

Les indicacions davant de l’onada de calor estan dirigides especialment als col·lectius més vulnerables a la calor: persones majors, amb malalties cròniques, aquells que treballen exposats a altes temperatures, dones embarassades, menors d’edat, així com col·lectius fràgils des del punt de vista socioeconòmic.

Especialment per a aquests grups de població, però també per a la ciutadania en general, Sanitat recorda el decàleg per a previndre i suportar les altes temperatures:

Beure aigua amb freqüència, encara que no es tinga set i amb independència de l’activitat física que es faça. Evitar el consum d’alcohol i les begudes amb molta cafeïna o molt ensucrades, ja que poden afavorir la deshidratació. Substituir els menjars copiosos i calents per plats freds, fruites i verdures fresques que ajuden a reposar les sals perdudes per la suor (ensalades, fruites, verdures, sucs, etc.). En casa, s’aconsella tancar les persianes i baixar els tendals en les façanes exposades al sol, a més de situar-se en les zones més fresques de la casa. Romandre el màxim temps possible en llocs frescos, a l’ombra o climatitzats, i refrescar-se cada vegada que es necessite. Si s’ha d’eixir, cal usar crema solar. Evitar eixir al carrer o fer exercici físic intens en les hores més caloroses del dia (entre les 12 i les 16 hores). Usar roba folgada, lleugera i de colors clars i protegir-se el cap amb una gorra o barret. Quan es para o s’estaciona el cotxe en la via pública, mai cal deixar-hi ni persones ni mascotes, perquè en l’interior es poden registrar temperatures molt elevades. Mantindre les medicines en un lloc fresc; la calor pot alterar-ne la composició i els efectes. Consultar un professional sanitari davant de símptomes que es prolonguen més d’una hora i que puguen estar relacionats amb les altes temperatures.

Els més habituals són l’esgotament i la insolació o colp de calor. El primer es caracteritza per mal de cap, nàusees, marejos, vòmits, cansament, sudoració, pell freda, pàl·lida o humida, pols ràpid i feble i febre inferior a 40 °C.

Davant d’aquests símptomes, s’ha de beure aigua en xicotetes quantitats, romandre en un lloc fresc i aplicar-hi draps humits o dutxes/banys d’aigua freda. Així mateix, s’ha de buscar atenció sanitària immediata si es pateixen malalties cròniques, si es tenen vòmits o si els símptomes empitjoren o duren més d’una hora.

D’altra banda, davant d’una insolació o colp de calor (temperatura corporal per damunt de 40 °C i alteracions del sistema nerviós central), és recomanable posar-se en contacte amb el 112 i, mentre arriba l’ajuda, mantindre la persona en un lloc fresc i ajudar-lo a baixar la temperatura amb draps freds o un bany/dutxa d’aigua freda, sense donar-li res per a beure.