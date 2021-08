Les germanes Iris i Alba Olivencia, de huit i quatre anys respectivament, són alumnes del Col·legi La Balaguera d’Albal i pateixen diversitat funcional auditiva. Les xiquetes no han de portar un implant, sinó audiòfons, la qual cosa els genera unes certes molèsties quan es produeixen sorolls intensos. Per això, la seua família, mitjançant el seu pare, Sergio Olivencia, ha iniciat una campanya per a aconseguir que les persones amants del pàdel i el tenis els envien pilotes, que poden utilitzar-se com a barrera acústica en diferents elements de l’aula.

Olivencia va contactar fa setmanes amb la regidora d’Educació d’Albal, Melani Jiménez, i li va plantejar el problema. Van acordar fer una crida, per mitjà de les xarxes socials municipals, per a demanar a la població pilotes usades. Aquestes boles es col·loquen en les potes de les cadires i els pupitres, amb la qual cosa s’evita el soroll estrident que produeixen quan són arrossegats “i que és molt molest per a les dues alumnes”, expliquen fonts municipals.

Gràcies a la campanya, ja han arribat les primeres pilotes, que s’han col·locat en el mobiliari de l’aula del col·legi. No obstant això, les persones interessades a col·laborar en aquesta campanya, poden depositar les pilotes en el poliesportiu municipal La Balaguera, des d’on es traslladaran a la família i al centre.

Col·laboració anterior

D’altra banda, el passat 25 de febrer, es va celebrar el Dia Internacional de l’Implant Coclear, considerat un dels principals avanços en la història de la medicina. En aquesta jornada, es van complir 64 anys des d’aquell 1957, quan es va fer el primer implant a França. Un sistema que a Espanya no arribaria, però, fins a l’any 1985.

Amb motiu d’aquesta jornada, Sergio Olivencia va sol·licitar al consistori donar visibilitat a la jornada i així es va fer, amb la història de les menudes, que va ser difosa pel consistori en les seues xarxes socials.

En el cas d’Iris, la filla major, la seua detecció no va ser precoç, per la qual cosa inicialment va tindre més problemes d’adaptació, ja superats. “Com podreu imaginar, va ser un colp molt gran, perquè als pares ens costa assimilar aquesta classe de notícies”, explica Olivencia, que reivindica “mitjans, recursos i escoles inclusives, perquè les necessitats solen ser comunes per als usuaris d’audiòfons i per a les persones que necessiten implants”.

Malgrat que s’ha avançat molt en les proves genètiques per a concloure’n la causa, en el cas d’Iris i Alba, els seus progenitors desconeixen el perquè, ja que ningú de la família pateix o ha patit sordesa. Les seues filles saben llegir i parlar. “El concepte del sordmut ha quedat molt obsolet respecte a generacions anteriors. En l’actualitat, excepte casos molt concrets, ja no es dona aquesta situació. Afortunadament, s’ha avançat molt”, explica.

El col·legi s’hi ha bolcat

Les menudes estudien al Col·legi La Balaguera, on tota la comunitat educativa s’ha solidaritzat amb la família. Sergio Olivencia afirma que la principal ajuda ha vingut precisament del centre. “Estan cent per cent integrades, gràcies al fet que tots i totes han contribuït a normalitzar la situació”, assegura.