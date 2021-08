BBVA Research ha elevat les previsions de creixement de totes les comunitats autònomes per a 2021, davant de la recuperació de la despesa privada i del turisme nacional, afavorits per la relaxació de les restriccions, així com pel dinamisme de la inversió en maquinària i equip. En concret, per a la Comunitat Valenciana, preveu una millora del 6,7 % en 2021.

Segons es desprén de l’Observatori regional del tercer trimestre de 2021 publicat ahir, el creixement estaria liderat enguany per Illes Balears (8,3 %), Canàries (6,9 %), Cantàbria i Galícia (6,8 %). També Andalusia, Comunitat Valenciana, Aragó, Catalunya i Múrcia podrien créixer per damunt de la mitjana d’Espanya (6,5 %).

BBVA Research ja va elevar 1 punt percentual les previsions a Espanya, fins al 6,5 %, i ara ho fa en totes les comunitats, encara que amb diferent magnitud. En concret, en el centre peninsular, destaca la revisió a l’alça d’1,5 punts a Castella-la Manxa i Extremadura i d’1,2 punts a Madrid, encara que el creixement d’aquesta última comunitat es manté per davall d’Espanya, amb augments del 5,9 %, 5,7 % i 6,3 %, respectivament.

Les comunitats turístiques que es revisen més que la mitjana són Andalusia (+1,3 punts), fins al 6,7 %, així com Catalunya i Múrcia (+1,1), fins al 6,6 %, totes dues comunitats secundades pel dinamisme del consum i l’acceleració del turisme nacional.