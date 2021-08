El Consell de la Joventut de Xàtiva va omplir l’Albereda amb missatges reivindicatius amb motiu del Dia Internacional de la Joventut. Van apostar per visibilitzar problemes com l’emancipació, la salut mental, l’habitatge, l’ocupació i l’adultocentrisme “que els joves fa anys que arrosseguen i que s’han vist agreujats a causa de la pandèmia de la covid-19”. La campanya —que va comptar amb la participació de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Xàtiva— té com a objectiu “donar a conéixer els principals i diferents problemes que pateixen els joves, mitjançant uns cartells que s’han penjat en diferents zones”.

“En un moment en què s’estan difonent missatges de culpabilitat dirigits a la joventut, creiem que hem de parlar de l’adultocentrisme: la idea preconcebuda que les persones adultes tenen de la joventut, sense tindre en consideració les seues capacitats de presa de decisions”, van finalitzar.