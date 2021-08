José Bordalás s’enfronta al seu passat des de la incertesa del seu present. Mestalla, amb 98 anys de vida, obri una de les temporades més crucials del València, que rep aquesta nit el Getafe aferrant-se a poques però clares certeses. Davant de l’absència de fitxatges, i malgrat la carregosa sensació de déjà-vu entre l’afició, hi ha una consigna innegociable, el compromís més elemental: “Cal córrer. A partir d’ací, tot fluirà i ens anirà bé”, va avançar el tècnic, amb els primers signes d’impaciència per la demora en els reforços.

El València s’aferra a la figura d’un entrenador amb caràcter i idees marcades com Bordalás per a frenar la involució de l’equip en les dues últimes campanyes. Probablement, el tècnic alacantí hauria preferit enfrontar-se al Getafe més avant, amb més marge per a dotar el València de la base sobre la qual s’assenta el seu rival. Com ha reconegut el seu nou entrenador, Míchel, el Getafe funciona amb la inèrcia d’automatismes, de rutines i de memòria tàctica que va llegar Bordalás després de cinc temporades, un cicle d’estabilitat quasi insòlit.

L’entrenador blanc-i-negre no s’ha resignat davant de la paràlisi del mercat i ha aprofitat l’estiu per a explorar totes les combinacions del seu equip, a diferència de l’immobilisme del seu antecessor, Javi Gracia. Una de les provatures que millor s’ha aclimatat és la d’Hugo Guillamón com a migcampista defensiu. La presència del central en la medul·lar, al costat de Carlos Soler, serà una de les novetats de l’equip valencianista, juntament amb la porteria. Giorgi Mamardashvili, el jove porter georgià, serà titular aquesta nit després de confirmar-se com una de les revelacions de la pretemporada. Amb Cillessen accelerant la seua posada a punt, Jaume lesionat i Cristian Rivero com a competència, el porter de 20 anys tindrà la possibilitat de demostrar, en competició oficial, tota la temprança i els reflexos que ha exhibit en els amistosos.

El probable onze que alinee Bordalás tindrà Mamardashvili baix pals, Correia, Alderete, Paulista i el capità Gayà en defensa, un doble pivot amb Guillamón i Soler, Txérixev i Jason en els extrems, i, en punta d’atac, Guedes (amb molts minuts a l’estiu malgrat estar en la rampa d’eixida), formant parella amb Maxi Gómez, davant de la temporada que ha de suposar la confirmació del davanter uruguaià. L’alineació titular és de garanties, amb l’afegit de Soler per a potenciar la creació de joc, però les abundants lesions (Piccini, Yunus Musah, Toni Lato, Kangin Lee i Jaume Doménech) i l’esmentada absència de fitxatges afebleixen la roda de canvis, que passa pel moment de forma de Racic o Wass.

Per la seua banda, Míchel comptarà amb tota la seua plantilla, a excepció de Nyom i Poveda, tocats, i el sancionat David Timor. L’equip azulón eixirà amb Soria; Iglesias o Damián, Djené, Cabaco, Olivera; el pretés Maksimovic, Arambarri, Aleñá; Sandro, Enes Ünal i Cucurella.

Amb tants interrogants, la fortalesa del València dependrà, en gran part, de fer-se fort a Mestalla, el seu temple, que ahir registrava 7.500 entrades venudes de les 15.000 permeses en total per les restriccions de la pandèmia.