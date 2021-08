Ja és oficial. El TSJ ha autoritzat la petició del Consell per a mantindre el toc de queda entre la 1 i les 6 del matí fins després de les Falles en 68 municipis. Inclosa València. Les noves restriccions s’aprovaran el dia 17 i duraran fins al 6 de setembre i l’alt tribunal ja ha donat la primera pista de com podrien ser les festes que se celebraran de l’1 al 5 de setembre autoritzant que siga possible el toc de queda d’1 a 6 del matí.

Les reaccions en el món faller i en l’Ajuntament de València no han tardat a arribar. Des del consistori i la Junta Central Fallera recorden que estan demanant a la Conselleria, des de desembre, l’aprovació d’un protocol o un “semàfor” que marque en verd o roig les activitats que es permetran o no en funció del nivell d’incidència del coronavirus. “Uns paràmetres que ens guien a l’hora d’organitzar-nos”, expliquen fonts de l’Ajuntament. Així mateix, refusen fer valoracions, perquè “encara no sabem què pot passar, estem a l’espera de reunir-nos amb la Conselleria de Sanitat per a detallar com seran aquestes Falles”. Una reunió que esperen que siga prompte “per a poder celebrar la setmana fallera de la millor manera possible”.

El toc de queda podria afectar directament la cremà de la falla municipal, programada tradicionalment a la 1 de la matinada, després de cremar la guanyadora poc després de la mitjanit. Enguany, si la norma és estar a casa a aquestes hores, segurament haurà de programar-se abans la cremà.

“Passarem les Falles de la nit al dia”

El president de la Interagrupació de Falles, Guillermo Serrano, reconeix que l’autorització a mantindre el toc de queda d’1 a 6 del matí “tampoc modifica res excessivament”, perquè el ban faller “ja donava com a límit la 1.30 de la matinada per a celebrar activitats”. Amb tot, sí que reconeix que estan a l’espera de reunir-se amb la Conselleria de Sanitat per a especificar com serà la setmana fallera, que enguany és, a dues setmanes de celebrar-se, incerta. “Tenim ganes que passe i que ens expliquen en què consistirà tot, tenim l’esperança que la proposta presentada siga bona per a poder començar a traure les falles, plantar, passar aquest calvari i gaudir el que es puga, adaptant-nos a una realitat pandèmica”, assegura.

“Sabíem que anaven a ser unes Falles diferents, les passarem de la nit al dia, però continuem amb el full de ruta marcat, el toc de queda no ens trastoca massa”, i insisteix que, a l’espera de tindre la reunió amb Sanitat, “continuem treballant a muntar les millors Falles possibles, ateses les circumstàncies”.

“Tot haurà d’avançar-se”

Per la seua banda, Rafa Mengó, president de la Federació de Falles d’Especial, diu que si el toc de queda és “definitiu”, no hi haurà més que parlar. “Són unes Falles que cal celebrar i, per descomptat, ens hi adaptarem”. Amb la previsió que tenien de tancar els casals a la 1.30 h com a màxim, ara, les Falles hauran de començar una hora abans. “Si hi ha toc de queda, hem de tindre més coneixement que mai, estem en una pandèmia i això no s’ha d’oblidar”, ha dit. Quant a la cremà, “és una cosa que haurem de decretar amb l’Ajuntament, si ells avancen la cremà de la falla municipal, nosaltres també haurem de fer-ho. Tot haurà d’avançar-se”.

A més, Mengó ha afegit que esperen i confien que les restriccions “no ens perjudiquen més”, perquè ja estan “bastant perjudicats amb totes les opinions que desanimen la gent”. “Hem d’encoratjar a celebrar les Falles de la millor manera, no anar buscant la part destructiva”. Així, s’ha referit a les declaracions de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que no es “poden fer plans a 48 hores vista”. “Nosaltres depenem dels patrocinadors i aquesta classe de comentaris ens perjudiquen, perquè alguns s’estan tirant arrere i, evidentment, unes festes no s’organitzen en 48 hores, hi ha molta faena darrere i hem d’ajudar a celebrar-les de la millor manera possible”.