L’Ajuntament de Paterna continua incrementat la protecció de la Vallesa davant de possibles incendis forestals després de la culminació, en les últimes setmanes, dels treballs de poda i aclarida sobre 176.000 metres quadrats d’aquest enclavament boscós.

Aquestes actuacions, emmarcades dins del projecte GUARDIAN, han permés aplicar-hi la silvicultura preventiva com a mesura de protecció i contenció del foc per tal de reduir el material combustible en aquesta superfície del Parc Natural del Túria.

En concret, s’han dut a terme tasques de desbrossament, poda i aclarida en 13,10 hectàrees, treballs d’aclarida i desbrossament en 3,34 hectàrees, neteja i desbrossament en barrancs en una superfície de 10.000 metres quadrats i eliminació de canyes en 2.800 metres quadrats.

Aquesta actuació se suma a la que ja es va iniciar, a l’abril, per a netejar i eliminar la canya en 229.000 metres quadrats de la Vallesa, la qual cosa va permetre erradicar aquesta espècie invasora i recuperar hàbitat del Parc Natural del Túria.

A més, en 2021, el consistori ha mantingut el reforç de la brigada municipal de silvicultura, que va passar en 2020 de tres a sis operaris per a incrementar els treballs de neteja i reforçar-ne la seguretat.

La tinenta d’alcalde de Transició Ecològica, Nuria Campos, ha explicat que “aquesta actuació, fruit de la col·laboració entre administracions, institucions i universitats, ens permet, gràcies al projecte GUARDIAN i el nostre pla municipal de prevenció d’incendis, augmentar significativament la resiliència dels nostres boscos davant del foc i protegir de manera efectiva els nostres hàbitats i espais naturals”.

El projecte GUARDIAN, la inversió del qual ascendeix a 5.494.754,75 euros, és finançat en un 80 % per la Unió Europea per mitjà del Programa d’accions urbanes innovadores i té com a objectiu augmentar la resiliència a incendis mitjançant aigua regenerada en una zona d’interfície urbanoforestal.

El projecte està liderat pels ajuntaments de Paterna i Riba-Roja de Túria i compta amb la participació d’Hidraqua, Cetaqua, Medi XXI, la UPV i la Universitat de València.