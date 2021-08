La campanya d’immunització contra el coronavirus SARS-CoV-2 està tenint una resposta més que bona a la Comunitat Valenciana. Hui dia, el 91,4 % dels valencians majors de 40 anys —2.649.662 persones en total— ja tenen posada la pauta completa (dues dosis amb Pfizer, Moderna i Astrazeneca i una amb Janssen).

Encara així, encara hi ha una borsa de gent que no va passar pels centres de vacunació quan li tocava per edat. És a ells a qui va dirigida la campanya de “repesca” que va anunciar dimarts la Conselleria de Sanitat i que ahir mateix es va posar en marxa amb l’enviament dels primers SMS de segona oportunitat. En total, i segons van confirmar fonts oficials, els ressagats conformen una borsa de 400.000 persones.

El seu perfil, però, és variat, tant en edats com en motivacions per a no haver acudit a la primera cita. Des de persones que no van poder vacunar-se per qüestions d’agenda, per problemes burocràtics, perquè tenien dubtes sobre si vacunar-se o no —fins i tot per la marca de vacuna que els havia tocat— o directament no podia perquè encara no s’havien complit els sis mesos des que van passar la infecció i no podien rebre encara la injecció.

“El perfil és molt variat i també les edats, són de tots els grups als quals s’ha cridat de manera massiva”, van explicar fonts oficials, la qual cosa inclou, fins i tot, els més joves de 20 i 30 anys, als quals ja s’ha cridat de manera massiva, ja que ara estan vacunant-se els adolescents de 16 a 19 anys i, a partir de la setmana que ve, els de 12 en avant. Tal com es va anunciar en el seu moment, se’ls donarà a triar una data entre les dues últimes setmanes d’agost i les dues primeres de setembre, però no podran triar el lloc de vacunació, ja que aquest continuarà sent el que els corresponga per domicili habitual.

Per a immunitzar aquests ressagats, s’utilitzarà, de manera preferent, dosis de Pfizer i Moderna, per damunt d’altres opcions, tal com s’explicita en l’SMS que s’envia. L’elecció d’aquestes formulacions podria, fins i tot, servir d’“efecte crida”, sobretot per a aquelles persones que no són antivacunes però que no van voler immunitzar-se en el seu moment per rebutjar la marca que els havia tocat, un fenomen percebut ja per investigadors com la sociòloga Neus Salvador. Hi ha qui rebutja una de les vacunes i no totes, “perquè tenen menys confiança” en una en concret, explica. “L’exemple més clar és Astrazeneca, assenyalada com la pitjor en les enquestes”, explica.

Els missatges van començar a enviar-se ahir i encara està per veure l’èxit de la iniciativa. Des de l’Administració tenen clar que continuarà havent-hi un grup de persones que continuaran rebutjant la vacuna, encara que, ara com ara, l’única xifra orientativa és l’1,3 % de persones cridades i que s’han negat activament a immunitzar-se, però no hi ha xifres de les persones que no acudeixen a la cita perquè no volen vacunar-se però opten per no deixar-ho “per escrit”.

Del 91 % al 100 % segons edat

Els percentatges de cobertura vacunal per grups d’edat que ofereix el Ministeri de Sanitat apunten al fet que en el grup dels valencians de 40 a 49 és on més “buits” hi ha encara. Amb la pauta completa, hi ha un 82,5 % de persones en aquesta edat. Per contra, s’està en el 100 % en els majors de 80 anys, quasi en el 98 % en els de 70; en el 91,9 % entre els de 60 anys i un poc per damunt entre els valencians de 50 a 59 anys, amb un 92,1 % de cobertura vacunal. En les cohorts més joves encara es va per darrere: un 70,1 % dels joves entre 30 i 30 anys té almenys una dosi i un 64,6 % dels que en tenen entre 20 i 29.

En xifres globals, hi ha ja un 59 % de valencians amb la pauta completa i un 69 % amb una primera dosi.