La calor continua fent estralls a València, que ahir va registrar en un municipi de la província, Jalance, la temperatura més alta d’Espanya registrada per les estacions que l’Aemet (Agència Estatal de Meteorologia) té repartides per tot el territori nacional. I el pitjor encara està per arribar. No en va, aquest organisme ja ha anunciat que demà dissabte serà un dels dies més calorosos dels últims anys a Espanya i que València no estarà exempta d’aquesta situació. De fet, ha activat l’alerta roja per risc extrem de calor en l’interior nord de la província, on demà es poden superar els 42 graus a l’ombra.

13/08 11:18 #AEMET actualiza #FMA en C. Valenciana. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx rojo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:18 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/8qVmJoUFoM https://t.co/afsQEXwcH7 — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 13 de agosto de 2021

En l’interior sud, d’altra banda, es mantindrà l’alerta taronja per altíssimes temperatures, que no es quedaran molt lluny de les que s’esperen en el nord, on s’anuncien valors que podrien depassar els 41 graus. La resta del territori es mantindrà demà dissabte en alerta groga per calor, ja que el termòmetre també podria acostar-se als 40 graus (s’espera que arribe almenys als 37 °C).

Les alertes meteorològiques entraran en vigor a les 12.00 del migdia i finalitzaran a les nou de la nit. En el litoral, l’Aemet detalla que la brisa marítima refrescarà un poc l’ambient i els valors tèrmics no es dispararan tant com en l’interior, encara que la basca serà intensa.

El risc d’esclafit sec, que ahir va amenaçar de produir-se a València, encara no s’ha dissipat. De fet, hui podria repetir-se al sud de la província de Castelló, on s’ha activat l’alerta groga per tempestes seques que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent, breus en el temps però molt intenses.

L’oratge a València demà

La previsió de l’oratge per a demà a València que ha elaborat l’Aemet parla d’un dia extremadament calorós, tant com per a activar l’alerta roja meteorològica. En línies generals, s’esperen “cels rasos” i, a partir de migdia, creixeran “intervals de núvols mitjans i alts”. En l’interior podrien registrar-se “algunes tempestes seques disperses o algun ruixat aïllat a la vesprada”. Aquestes tempestes “podran anar acompanyades de ratxes molt fortes de vent. Les temperatures màximes seran “significativament altes en zones de l’interior” de València, per la qual cosa es demana precaució i protegir sempre els més vulnerables.