El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha donat el vistiplau al fet que 68 municipis de la Comunitat Valenciana tinguen toc de queda entre la 1 i les 6 de la matinada, així com a la limitació de les reunions socials fins a 10 persones. L’alt tribunal ha autoritzat la petició del Consell, que prorrogarà aquestes restriccions des del 17 d’agost fins al 6 de setembre, amb la qual cosa coincidirà amb l’inici del curs i la fi de les Falles en els municipis que les celebren, com València.

Els municipis afectats, a partir de dilluns que ve i fins al 6 de setembre, en són nou menys que els que hi havia fins ara amb toc de queda. A més, compten amb la peculiaritat que només en aquestes localitats regirà la limitació de les reunions socials de 10 persones, una mesura que fins ara afectava tota la Comunitat Valenciana i que ara queda reduïda a aquestes localitats, entre les quals es troben les tres capitals de província.

Entre els municipis amb toc de queda i la limitació de les 10 persones en reunions socials en els quals podria condicionar la celebració de les Falles hi ha València (que porta des del 12 de juliol amb aquesta mesura i ha vist reduir la incidència a la meitat del seu pic), Mislata i Manises, així com la incorporació de Torrent, que fins ara no comptava amb la restricció de mobilitat nocturna, mentre que Paterna abandona aquesta llista després de més d’un mes amb aquesta mesura.

La Sala considera que l’adopció de les mesures sol·licitades suposa el manteniment d’un control “encara necessari” en funció del criteri de proporcionalitat i afig que “no hi ha una mesura més moderada que, amb la mateixa eficàcia, aconseguisca el propòsit de limitar els denominats botellons i les aglomeracions de persones”. El mateix entén el Tribunal respecte de la limitació del nombre de persones en reunions familiars o socials, que impliquen “els brots epidèmics més grans, que afecten no només persones joves, sinó tots els membres del grup”.

La interlocutòria, que compta amb el vot particular discrepant d’un dels magistrats i contra el qual es pot recórrer en cassació, al·ludeix a l’expansió de la variant delta del coronavirus, a l’augment d’hospitalitzacions i de defuncions, al creixement en la positivitat de les proves diagnòstiques i a l’increment de la socialització i la mobilitat. De la mateixa manera, el Tribunal recorda que actualment els grups d’edat més afectats són els més joves, en els quals “la malaltia sol ser lleu i presenten poques comorbiditats”, encara que aquests contagis impacten “especialment en l’Atenció Primària”. La resolució afig que hi ha el risc d’aparició d’una variant que puga afectar la protecció de les vacunes i de la infecció prèvia.

Amb aquestes premisses, detallades en l’informe d’evolució epidemiològica que l’Administració ha adjuntat a la seua sol·licitud, la Sala conclou que les mesures proposades per la Conselleria de Sanitat suposen un manteniment del control “encara necessari” i que compleixen el “judici constitucional de proporcionalitat”, tal com ja havia determinat la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en resolucions anteriors.

Els municipis amb toc de queda són: