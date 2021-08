L’alcaldessa d’Azuébar (Castelló), Jéssica Miravete, ha expressat aquest dilluns la seua tristesa després de contemplar, des de l’aire, les imatges que ha deixat l’incendi forestal que es va declarar dissabte a la localitat a conseqüència de la caiguda d’un llamp, i que va obligar a desallotjar el municipi.

“Les imatges són molt dures. És trist veure, des de dalt, el paratge completament fosc, negre, calcinat”, ha indicat en declaracions a Europa Press, en les quals ha assegurat que les últimes hores han sigut “afortunadament, més tranquil·les”, després de l’“infern” de la nit de dissabte a diumenge.

També ha explicat que la zona més afectada pel succés ha sigut “la zona baixa de la Boguera”. Miravete ha agraït als veïns del municipi “que hagen estat tan disposats a col·laborar des del principi” i ha volgut “donar-los les gràcies per actuar amb exemplaritat, també a l’hora de deixar les seues cases”.

També s’ha mostrat “molt agraïda” amb les poblacions de tota la comarca, “especialment amb Soneja, ja que han acollit els nostres veïns a les seues cases com si foren de la seua pròpia família”.

El diputat delegat de Consorci Provincial de Bombers de Castelló, Abel Ibáñez, ha detallat les circumstàncies en les quals es va declarar el foc i com els efectius van estar a punt de sufocar-lo dissabte mateix, fins que va canviar la situació meteorològica.

Segons Ibáñez, el foc es va originar quasi a la nit per un llamp, la qual cosa va suposar que solament es pogueren fer tres descàrregues dels mitjans aeris, perquè arribava l’ocàs i no podien volar. L’endemà, ja es van mobilitzar molts mitjans, més de 300 persones i 21 aeris i diferents cossos com la Guàrdia Civil, l’UME o els cossos de la Generalitat.

A 30 metres del control

“Quan es va originar, ja estava pràcticament perimetrat i ens quedàrem a 30 metres de poder tancar-lo quan un canvi brusc de temperatura i vents forts de ponent van originar una estampida de foc i es va descontrolar”, ha especificat, encara que ha recalcat que l’evacuació va ser un “gran èxit” i amb “eixida ordenada” de la població. Ibáñez ha agraït la ràpida resposta de coordinació i que l’evolució del temps haja sigut favorable, perquè d’això “depenia tot”.

Una veïna de la localitat assenyalava a Europa Press que van sentir un llamp i no li van donar “més importància” que el fet de pensar que havia caigut “molt a prop”. Hores després, van començar a veure “llumenetes” darrere de la muntanya i “van aguantar” fins que va arribar la Guàrdia Civil a desallotjar. “No vam tindre més remei que anar-nos-en. M’ho vaig prendre més tranquil·lament, perquè pensava que al poble que no arribaria, però sí que estava una miqueta intranquil·la”.

Una altra de les veïnes admet que no va dormir en tota la nit i que, cap a les 3.30 hores de dissabte, li va dir al seu marit que corregueren, que ja arribava el foc, quan va veure cremant-se tota la muntanya. “Imposa molt el foc; fa molta por, mai en la vida havia vist un incendi així”, ha dit, encara que, igual que la seua amiga, s’ha congratulat que hi ha hagut “molt de desplegament” de mitjans: “Han fet una meravella”.

En els mateixos termes s’expressava una altra de les veïnes, que creu que el treball dels mitjans d’extinció “no es paga amb res del món, perquè arrisquen la seua vida”. En aquesta línia, ha fet una “crida o reflexió”, perquè “no cal curar, cal previndre” i ha recordat la importància dels tallafocs.

“Al final, el que tens, ho tens tot casa, i te n’has d’anar i deixar-ho tot. Ho hem vist en la televisió, des de la distància”, ha dit, abans d’afegir que ara ho han presenciat des de “la banqueta”. “És molt dur, és difícil tancar les portes i anar-te’n i que siga el que Déu vulga”, expressava aquesta veïna, que ha subratllat que els estats de WhatsApp dels veïns mostren “fotografies d’agraïment” al treball dels efectius.

Una altra de les veïnes detallava que ho va viure tot “d’una manera un poc dramàtica”, perquè hi ha molta gent gran a la localitat. Un altre, en canvi, recalcava que, si bé es veia molt de foc, “la Guàrdia Civil i els bombers et donaven la tranquil·litat que a la població no arribaria. Teníem prou de tranquil·litat dins del caos”.