Un dels aspectes més destacats de la política educativa del Consell, tant en la legislatura passada com en l’actual, és l’aposta decidida per la Formació Professional. Precisament aquesta setmana, Levante-EMV publicava que la branca sanitària era la més demandada per a formar-se entre els estudiants que optaven pels cicles. No en va, el conseller d’Educació, Vicent Marzà, assegurava que el seu departament vol ampliar en els pròxims anys dues branques formatives dins de l’FP. La primera és la de les cures, que s’emmarca precisament dins d’aquestes especialitats sanitàries.

L’altra branca que Educació pretén potenciar és aquella que incloga estudis relacionats amb el canvi climàtic. En aquest aspecte, la idea és apostar per titulacions en l’àmbit de les energies, el tractament d’aigua o fotovoltaica, segons explicava el conseller. En el cas de la branca de les cures, el seu increment té a veure amb el fet que la pandèmia ha demostrat la necessitat de comptar amb professionals en aquest àmbit.

“És necessari diversificar els sectors productius i això passa per l’FP”, indicava Marzà. El conseller assenyalava, al seu torn, que l’ampliació de l’oferta d’aquesta mena de formació “és evident”. Recordava que per al curs que ve s’han creat 6.000 places noves a través de 81 cicles formatius i 28 cursos d’especialització, que són els anomenats “màsters de l’FP”. Marzà defensava el model de l’FP i assegurava que l’estereotip que “l’FP està dirigida a aquells que no serveixen per a la universitat, està erradicat”.