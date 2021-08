Una proposta “realista”, basada en el “treball amb dades”. És la fórmula per a celebrar les Falles de setembre que plantejarà la comissió de seguiment en la reunió de hui en la Conselleria de Sanitat, en la qual han de quedar dibuixats els límits en els quals se celebrarà la versió covid de la festa.

La proposta d’activitat tracta d’arribar a uns mínims que no convertisquen els primers dies de setembre en una festa decebedora, consistent només a plantar i cremar les falles, i revestir-la d’un mínim d’activitat social, encara que controlat en matèria de contacte social, que no deixa de ser el gran perill que genera no les Falles, sinó qualsevol altra festa, i que ha sigut el motiu pel qual aquestes estan prohibides des del 12 de març de 2020.

Alguns dels termes de la proposta es coneixien anticipadament, com la celebració de l’ofrena a porta tancada, que els participants desfilen amb mascareta i que hi participen els músics.

Així mateix, les carpes serien sense laterals, per a poder equiparar-les a les terrasses i no als recintes interiors, on l’aforament és superior. També es planteja la fórmula dels rafals en lloc dels sostres de plàstic. No obstant això, segons ha avançat Radio Valencia, també es demanaria estendre l’extensió de les taules més enllà dels límits naturals de la carpa. Sempre, això sí, dins de la zona d’activitats delimitada.

El “grup bambolla” és, en aquest sentit, la gran promesa dels fallers, que recorden, a més, que la conducta que han mostrat des de l’inici de la pandèmia ha sigut exemplar a l’hora de complir les normatives, circumstància que ha donat com a resultat que la Policia Local no haja hagut d’intervindre en cap casal ni en cap activitat exterior organitzada per les Falles. I que aquestes han acatat les limitacions, fins i tot en aquells casos en què no han estat d’acord amb alguns dels seus termes.

Les comissions fa temps que sol·liciten als seus fallers que mostren el seu interés a participar de la festa i que facen saber (mitjançant correus electrònics i whatsapps) si necessitaran cadires i taules. D’aquesta manera, tal com succeeix en unes Falles normals, cada taula seria la mateixa per al mateix grup d’amics o unitat familiar. No es produirien rotacions ni de components ni d’ubicació i serien nominals.

L’emissora també ha avançat que del toc de queda queden exonerats no només els professionals (artistes fallers i transportistes), sinó també els fallers que els ajuden, perquè en els dies crítics de plantà és essencial la presència de mans. Una excepció que no es podria aplicar als que aprofiten per a eixir a veure falles.

Els espectacles que acompanyen la festa són els que estan permesos en qualsevol altra activitat; és a dir, activitats amb el públic assegut, tal com ha succeït, per exemple, en l’última Gran Fira, amb el recorregut del “correfira” per diferents places i pobles de la ciutat. Les revetles estan descartades des del primer minut. Mai han estat en el debat.

L’altra novetat radica en la proposta de tancament de carrers per a cremar les falles mitjançant tanques i, fins i tot, la instal·lació de cadires per a un públic predeterminat.