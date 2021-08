Un total de 1.011 locals d’oci nocturn de la Comunitat Valenciana s’han beneficiat de les ajudes directes de Turisme, enfocades a pal·liar els efectes negatius de la covid-19, el muntant de les quals va dels 7.000 als 28.500 euros, segons el tipus de negoci, i són compatible amb altres programes d’ajudes i subvencions.

D’aquesta manera, el 90 % de les sol·licituds rebudes, que sumen 1.134 peticions per a accedir a les ajudes covid-19 dirigides al sector de l’oci nocturn de la Comunitat, han sigut favorables i abonades ja, “pràcticament íntegrament”, segons ha explicat aquest dilluns el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, en un comunicat.

En aquesta línia, el titular de Turisme ha assenyalat que les més de mil ajudes concedides “suposen el 95,13 % del pressupost consignat al programa, el muntant final del qual ascendia a 12,8 milions d’euros”.

Per modalitats, més de 5,4 milions d’euros han sigut adjudicats a locals de pubs, cafés concert i cafés teatre, amb 772 sol·licituds favorables; i més de 6,77 milions d’euros, a discoteques, sales de festa i de ball, amb un total de 239 ajudes adjudicades.

Per províncies, a Alacant, se n’han beneficiat 450 locals d’oci, per un import de 5,42 milions d’euros; a la de Castelló, 123 establiments d’oci nocturn n’han sigut els beneficiaris, per un import d’1,48 milions d’euros; i, a la província de València, en són 438 els locals la sol·licitud dels quals s’ha resolt favorablement, per un import de més de 5,26 milions d’euros adjudicats.

Es tracta d’ajudes directes a les empreses, que van dels 7.000 euros als 28.500 euros, en funció del tipus de negoci, i que complementen altres programes d’ajudes de la Generalitat.

A més, són compatibles amb altres subvencions o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

El titular de Turisme ha volgut posar l’accent en “la rapidesa i la celeritat en la gestió i el pagament d’aquestes ajudes”; en aquest sentit, ha agraït “el treball i l’esforç que hi ha dedicat el personal del seu departament, per haver resolt aquesta convocatòria en un temps rècord”.

Cal recordar que aquestes ajudes directes tenen com a beneficiàries qualsevol persona o entitat que gestione una activitat d’oci nocturn, independentment de la seua naturalesa jurídica. Per a això, s’han distingit les dues tipologies esmentades anteriorment.

Es tracta d’un programa d’ajudes, dotat inicialment de 8 milions d’euros, la convocatòria del qual va publicar-se en el DOGV el passat 24 de febrer, i que posteriorment es va ampliar amb 4,8 milions d’euros addicionals, fins als 12,8 milions d’euros.

Turisme s’ha encarregat de la tramitació d’aquesta línia d’ajudes després que la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública delegara aquestes competències amb la finalitat de poder agilitar la gestió de les ajudes.