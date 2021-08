El Montgó era un dels parcs naturals tancats per l’onada de calor. Les policies locals de Dénia i Xàbia hi van barrar els accessos i a Dénia es van efectuar vols amb dron al camí de la Colònia, el vessant de Jesús Pobre o la cova del Gamell. Però va haver-hi excursionistes que s’hi van colar.

De fet, els agents de la Policia de Dénia de l’embarcació de vigilància costanera van desallotjar 37 persones que havien infringit el tancament del parc natural i es trobaven a la Cova Tallada (aquest paratge litoral forma part del Montgó). 30 hi van arribar per mar en caiac i les altres 7 per terra. Els agents van informar el vigilant del parc natural.

La Policia Local de Dénia també ha estat tot el cap de setmana pendent dels indigents que viuen al carrer per a comprovar que no patien problemes de salut per l’onada de calor.