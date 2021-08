La històrica onada de calor que aquest cap de setmana ha assotat la Comunitat Valenciana ha portat aparellada una sèrie de fenòmens climàtics que molts veïns i veïnes no havien vist pràcticament en la seua vida.

Calor extrema, canvis bruscos de temperatura amb augment de molts graus en molt poc de temps, ratxes fortes de vent, pluges, llamps secs, etc.

En alguns punts de la Comunitat Valenciana, algun d’aquests elements va causar vertaders estralls. És el cas de Gandia, on, cap a les 18 hores, es va produir un “esclafit sec” que, al marge de disparar les temperatures, va provocar ratxes fortes de vent que van arribar a ser de fins a 80 quilòmetres per hora i van provocar la caiguda d’una nòria. Aquesta atracció es troba en un parc d’atraccions infantil anomenat Gandilandia al Clot de la Mota de la platja.

L’estructura va ser incapaç de resistir i es va ensorrar. Per sort, en aquell moment, no hi havia ningú pujat ni tampoc sota l’atracció, ja que feia molta calor i les poques persones que es trobaven al parc se n’estaven anant precisament pel fort vent que, en aquells moments, assotava la ciutat.

La caiguda de la nòria, però, va causar ferides a una persona, encara que no perquè la colpejara directament, sinó perquè va entropessar en eixir corrent quan va veure que l’atracció s’ensorrava.

Al marge d’aquest fet, el vent va causar molts problemes i va causar quantiosos danys materials, ja que va arrancar tendals, arbres i algun senyal i va arrossegar cadires, taules, papers i fins els matalassos inflables de les botigues d’articles de platja. Al port, va afonar algunes embarcacions xicotetes que hi havia atracades. En aquell moment, hi havia centenars de persones encara a la platja, que es van veure obligades a eixir corrent. L’alcalde, José Manuel Prieto, va visitar els establiments afectats i va destacar que les brigades i els serveis de neteja estaven actuant amb rapidesa perquè tot tornara prompte a la normalitat.