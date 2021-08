La Comissió Europea ha transferit ja, al Tresor d’Espanya, els primers 9.000 milions d’euros a compte dels fons europeus Next Generation assignats a Espanya per als sis pròxims anys, per un import de quasi 70.000 milions d’euros. Així ho ha anunciat en la xarxa social Twitter la presidenta de la Comissió Europa, Ursula Von der Leyen, mitjançant un missatge que ha sigut ràpidament replicat pel president del Govern, Pedro Sánchez.

Aquest primer pagament de la Comissió Europea correspon a una bestreta equivalent al 13 % de les transferències assignades a Espanya dins del mecanisme de recuperació i resiliència adoptat a la Unió Europea. A més, el calendari de pagaments preveu un segon desemborsament, aquest mateix any, de 10.000 milions, vinculat al compliment de fites i d’objectius per part del Govern dins del pla espanyol de recuperació.

Aquest primer desemborsament arriba després que, el passat 13 de juliol, el Consell de Ministres d’Economia i Finances (Ecofin) aprovara el pla de recuperació espanyol. “La recepció d’aquests 9.000 milions d’euros de prefinançament permet al Govern continuar amb el desplegament del pla que ha dut a terme fins hui”, segons una nota emesa pel Ministeri d’Economia.

El calendari de desemborsaments de les transferències assignades a Espanya dissenyat per la Comissió Europea, d’acord amb les fites definides pel Govern espanyol per a les diferents reformes i inversions, inclou dos lliuraments més en 2022 (12.000 milions el juny i 5.000 el desembre), dos més en 2023 (10.000 milions el juny i 7.000 el desembre), un lliurament de 8.000 milions el juny de 2024 i dos més en 2025 (3.000 milions el juny i 4.000 el desembre).

Els primers 19.000 milions que hi arribaran enguany finançaran la majoria dels 27.000 milions d’euros d’inversions que el Govern havia incorporat als Pressupostos de l’Estat de 2021 a compte de la recepció d’aquests fons, que, finalment, han sigut un poc inferiors del que s’havia previst. De moment, segons càlculs d’Economia, ja s’ha assignat i s’ha acordat la distribució de més de 7.250 milions a les comunitats autònomes, entre les diferents conferències sectorials, per a la realització d’inversions en matèries com la transició ecològica, l’habitatge, l’educació o la sanitat.

Inversions i reformes

El pla de recuperació incorpora 212 grans inversions i reformes fins a 2026 per a complir l’objectiu del Govern d’“un país més verd i digital i reduir les bretxes socials, territorials i de gènere”, segons ha recordat aquest dimarts el Ministeri d’Economia.

Entre les mesures concretes que inclou el pla de recuperació espanyol hi ha: digitalitzar més d’un milió de pimes, fer costat a més de 3.000 empreses per a la internacionalització, formar més de 2,6 milions de persones en competències digitals i desplegar plans per a promoure el talent femení, instal·lar més de 240.000 aules digitals interactives, modernitzar el sector turístic amb la promoció de 165 destinacions sostenibles i la modernització de 3.400 establiments perquè reduïsquen el seu consum energètic, rehabilitar més d’un milió d’habitatges i promoure’n la sostenibilitat i aconseguir una flota d’almenys 250.000 vehicles elèctrics en 2023 i més de 100.000 punts de recàrrega.

També s’han descrit fites i objectius per a modernitzar la justícia perquè almenys el 30 % dels procediments judicials es facen electrònicament, modernitzar els sistemes de regadiu per a garantir un ús eficient de l’aigua amb accions en més de 100.000 hectàrees, estendre la banda ampla ultraràpida al 100 % de la població i construir més de 335 quilòmetres de ferrocarril en els corredors atlàntic i mediterrani.