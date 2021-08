El 36,1 % dels xicotets comerços d’Oliva no existeix en Facebook, segons un estudi elaborat pel tècnic de l’Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO), Carlos Quijandria. Això ha provocat que s’estiguen projectant cursos i tallers per a incentivar els comerciants a tindre presència i activitat en les xarxes.

Els comerços són conscients que, si no tenen Facebook, Instagram o Twitter, serà més difícil que venguen els seus productes en la xarxa, atés que es tracta d’aparadors virtuals que poden cridar l’atenció de moltes persones i atraure clients, que, cada vegada amb més freqüència, compren per internet. Per a això, resulta necessari conéixer la realitat amb xifres exactes i, així, poder establir conclusions i buscar solucions a aquest problema que tenen els xicotets comerços d’aquesta localitat.

Concretament, dels 380 xicotets comerços que hi ha registrats al municipi d’Oliva, 137, el 36,1 %, no existeix en Facebook. Molts són basars, negocis mixtos, negocis de menjar per emportar, estancs i de diversos sectors.

Altres 127 establiments, xifra que representa el 33,4 % d’aquests, tenen entre 1 i 600 seguidors, xifra considerada molt baixa, ja que no tenen quasi moviment en les seues xarxes. D’aquests establiments, 21 només tenen perfil de Facebook i sense actualitzar.

Una trentena d’establiments tenen entre 601 i 1.000 seguidors; una altra trentena, entre 1.001 i 2.000; a penes uns quinze, en tenen entre 2.001 i 3.000 i uns 25 establiments compten amb més de 3.000 seguidors.

Aquestes dades indiquen que hi ha molta faena pendent en la digitalització del xicotet comerç d’Oliva per a convertir-lo en un sector més competitiu, ja que els comerços més actius són els que més vendes tenen en la xarxa. Alguns d’aquests comerços tenen clients de tot Espanya i de l’estranger, on remeten els seus productes, la qual cosa mostra la importància que té estar en internet en un món cada vegada més globalitzat i amb una competència comercial feroç.