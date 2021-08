La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, s’ha reunit aquest dimarts amb el regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València i president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, així com amb representants del col·lectiu faller de la Comunitat Valenciana, per a abordar la celebració de les Falles 2021 a partir del pròxim 1 de setembre.

En la reunió, s’ha concretat quins són els actes que es podran celebrar en el marc de la normativa per al control de la pandèmia, tenint en compte sempre la necessitat de preservar la salut i la seguretat de la ciutadania. Per aquest motiu, tots els actes fallers se celebraran amb l’obligatorietat de l’ús de la mascareta, fins i tot en espais a l’aire lliure, amb aforaments limitats i garantint en tot moment la distància de seguretat.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha insistit que “la situació epidemiològica només permet el desenvolupament de determinats actes complint la normativa vigent”.

En la reunió, s’ha acordat que la cremà es desenvoluparà amb unes condicions concretes, entre les quals destaquen l’avanç dels horaris, amb l’objectiu de poder complir el toc de queda en aquelles poblacions en les quals està en vigor, així com el control d’aforaments, la distància de seguretat i els grups de no més de 10 persones. També s’ha concretat la celebració de l’ofrena amb un recorregut tancat i sense públic per a evitar aglomeracions. No obstant això, la consellera ha recordat que “encara hi ha temps i continuem treballant en la concreció de detalls”.

Per la seua banda, el regidor Carlos Galiana ha destacat “la responsabilitat del món faller des que va començar la pandèmia” i ha subratllat “la renúncia a la celebració d’actes multitudinaris com les mascletaes de la plaça de l’Ajuntament i els castells de focs artificials del jardí del Túria, entre d’altres, així com la formació de coordinadors i coordinadores covid en cada comissió”.