La consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, vicepresidenta i portaveu de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha assegurat hui que el Consell continuarà “oferint els nostres recursos i les nostres mans” perquè els qui fugen de la crisi que es viu a l’Afganistan “hi puguen trobar un refugi segur”.

L’alcalde de València, Joan Ribó, també ha oferit la ciutat per a acollir refugiats afganesos. “València està preparada des de l’any 2015, quan es va declarar ‘ciutat refugi’, per a acollir persones refugiades”, i, per tant, ha mostrat la voluntat de “rebre les víctimes de la crisi que està produint-se a l’Afganistan”. En aquesta línia, l’alcalde ha posat a disposició tant del Govern central com de la Generalitat els recursos municipals d’acolliment disponibles.

Oltra, en unes declaracions a Europa Press, ha posat l’accent en el fet que la Comunitat Valenciana és “terra d’acolliment”, com demostren “la seua xarxa de municipis refugi i les polítiques de la Generalitat, que, des de 2015, amb el Botànic, ha apostat fermament per una terra d’acolliment on puguen vindre les persones que fugen de les bombes, de les guerres, que es llancen al Mediterrani, que fugen de les tortures o, ara mateix, d’un règim talibà que no respecta els drets humans”.

Oltra, que se suma així a l’oferiment d’acolliment de refugiats que han fet altres governs autonòmics com el balear i el català, s’ha mostrat especialment preocupada per les dones, les xiquetes i les adolescents. En aquesta línia, s’ha compromés, “com hem fet sempre i també des de la crisi de 2015 de la guerra de Síria”, “a continuar oferint els nostres recursos, mitjans, mans i tota la nostra solidaritat perquè aquestes persones hi puguen trobar un refugi segur, sobretot les dones, xiquetes i adolescents”, amb la finalitat que “puguen tindre dret a estudiar, a riure, a formar-se, a treballar en el que vulguen, a vestir com vulguen i voler com vulguen i a portar el projecte de vida que desitgen”.

“La Generalitat Valenciana està compromesa, com no pot ser d’una altra manera, i esperem que el Govern d’Espanya tinga en compte també aquest oferiment i que la seua política d’asil i refugi oferisca una destinació segura a les persones que, en aquest moment, a milers, intenten eixir de l’infern en què s’ha convertit l’Afganistan”, ha afegit.

Sobre aquest tema, la vicepresidenta ha recordat que en 2016 va visitar els camps de refugiats de Grècia, “on moltes de les persones que hi havia eren afganeses que ja fugien de territoris controlats pels talibans” i ha descrit que va trobar aquestes persones “embarrancades”.

En aquesta línia, ha recalcat que, segons li van traslladar les ONG que actuaven en la zona, hi havia refugiats “de primera i segona”, d’acord amb la seua procedència, i que els que pitjor ho passaven eren precisament els afganesos, que fins i tot hi arribaven en les pitjors embarcacions.

Per això, ha insistit que la Generalitat ha oferit ajuda i refugi “des de 2015”, quan va arribar el Botànic, i ha recordat que fins i tot van voler noliejar un vaixell des d’allí per a acollir les persones que fugien de l’Afganistan i que intentaven travessar la frontera per Hongria i Àustria.

“L’oferiment està en peu des de 2015, quan molta d’aquesta gent fugia ja dels talibans que controlaven ja una part del territori, i ara continua igual d’obert que des de 2015”, ha conclòs.