L’última oferta de cinc milions d’euros que el València CF va presentar per Marcos André el cap de setmana passat no és suficient. L’entitat de Mestalla ja sap que haurà de fer una inversió superior si vol fitxar el davanter del Reial Valladolid aquest estiu. El temps corre en contra del València (queden dues setmanes perquè es tanque el mercat) i el Pucela no ho posarà fàcil. Al contrari. El València té damunt de la taula una llista àmplia d’alternatives, però de moment es troben en stand-by. Considera que encara hi ha temps suficient per a maniobrar. El club respira optimisme amb l’operació, malgrat les dificultats lògiques que està plantejant el club val·lisoletà, compta amb l’OK del jugador des del mes de juliol i té més clar que mai que esgotarà fins a l’últim recurs de la negociació per a tancar la contractació. El València ho té clar: barallarà pel fitxatge “fins a la fi”.

El València està en contacte permanent amb Pucela i creu que les negociacions acabaran arribant a bon port, malgrat les traves de president del Reial Valladolid, Ronaldo Nazario. El club està disposat a fer un últim esforç per acontentar José Bordalás i el mateix jugador. I és que André sap que està davant d’una oportunitat única per a fer un salt de qualitat en la seua carrera. Bordalás i Marcos André es necessiten mútuament. El tècnic no va amagar en la roda de premsa posterior al València-Getafe la seua debilitat pel futbolista. “És un jugador interessant. Tots m’heu sentit parlar d’ell, és un jugador com molts altres que són importants i que ens poden ajudar per a les necessitats que té la plantilla”.

Bordalás està convençut que Marcos André és el davanter que necessita la plantilla del València, l’operació es mou en unes quantitats econòmiques que no estan fora de l’abast del club i, el més important ara mateix, hi ha confiança cega en la paraula de l’entrenador. I més després de veure com va competir l’equip en la primera jornada de LaLiga contra el Getafe. A Bordalás l’escolten (com des del primer dia) i el volen acontentar amb la seua primera opció per a l’atac, tal com es va consensuar en la reunió telemàtica entre el tècnic i Peter Lim. El màxim accionista, així com Anil Murthy i Miguel Ángel Corona, estan molt satisfets amb la relació preu-rendiment d’Omar Alderete. Bordalás va encertar amb el fitxatge del central paraguaià i el València està disposat a posar tota la carn a la graella (dins de les limitacions econòmiques) perquè el davanter brasiler del Valladolid també siga un èxit.

El València creu que la baralla per Marcos es prolongarà, entre altres raons, perquè abans necessita trobar una eixida a Kang In Lee. El sud-coreà té ara una de les tres places d’extracomunitari de la plantilla. Les altres són de Maxi Gómez i Omar Alderete. El que s’ha dit, André, “fins a la fi”.

Kang In Lee aterra a València per al seu primer cara a cara hui amb Bordalás

Kang In Lee ja està a València. L’internacional sud-coreà va aterrar aquest dilluns a l’aeroport de Manises i aquest dimarts tornarà a la ciutat esportiva de Paterna amb el seu futur en l’aire quan falten dues setmanes perquè concloga el mercat de fitxatges. El jugador, que va disputar els Jocs Olímpics de Tòquio amb el seu país, ha arribat a la ciutat després de complir el protocol covid de Corea del Sud i hui té previst començar a treballar amb les pertinents proves mèdiques/físiques i la primera sessió d’entrenament en el camp. Serà el primer cara a cara amb el tècnic José Bordalás. El sud-coreà no entra en els plans del València, però el cos tècnic està obligat a rebre’l com un més, davant del risc real que el futbolista finalment no isca en el mercat, com ha passat (fins hui) amb Gonçalo Guedes i Mouctar Diakhaby. El full de ruta del València no han canviat respecte al futur de Kang In. La idea és buscar-li una eixida per a alliberar la plaça d’extracomunitari. El club ha intentat que el jugador formara part d’alguna de les operacions que ha intentat al llarg d’aquest estiu, però cap d’aquestes ha arribat a bon port.