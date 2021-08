La quarta onada de la pandèmia de coronavirus a la Comunitat Valenciana ha sigut eminentment “jove”. Amb bona part dels majors de 50 anys immunitzats, la relaxació de les mesures i l’augment dels contactes socials per l’estiu, el virus ha tingut un caldo de cultiu perfecte per a campar a plaer entre les generacions més joves.

Això, que té la seua part bona en una incidència inferior de casos greus en hospitals, també té una part dolenta: tanta quantitat de casos lleus entre gent jove ha embossat definitivament l’Atenció Primària enmig del període de vacances i el personal destinat al rastreig de casos s’ha vist desbordat. A més, hi ha la “falta de col·laboració” dels joves a donar noms dels seus contactes estrets, que, a més, en són molts més que els que sol tindre la gent més gran.

És una situació ja reconeguda per la Direcció General de Salut Pública en el seu informe del 10 d’agost, que ha servit perquè la Conselleria de Sanitat mantinga les mesures de tancament de l’oci nocturn i de control d’aforaments fins a setembre. Segons diuen en l’informe, la capacitat per a fer un rastreig efectiu de casos —i, per tant, de controlar com més prompte millor l’expansió de la pandèmia— s’ha vist “compromesa” per aquestes dues característiques: els joves tenen molts més contactes estrets, “entre 6 i 10” enfront dels 4 que tenen de mitjana les persones més grans i, a més, “es detecta una falta de col·laboració en les tasques de rastreig”. O, cosa que és el mateix, els joves són més poc inclinats a l’hora de donar noms quan s’han contagiat. Aquest senyal “de companyonia” per a evitar-los als amics el mal trago de confinar-se i de fer-se les proves suposa, en la pràctica, facilitar que per ací es continue escapant el virus i no s’estiga tallant la pandèmia.

Tensió en el sistema de Primària

A vegades és, simplement, que no saben “ni amb qui han estat”, explica la metgessa de Primària M. Carmen Gallego. “Tenen el seu grup d’amics, però interactuen amb molts altres i, a vegades, no saben ni noms ni res, i amb això t’has de quedar”, assenyala aquesta doctora, que critica la situació de col·lapse en els centres de salut. Aquesta quarta onada de perfil “jove” ha acabat de tensar el sistema de Primària i així ho reflecteix Salut Pública en el seu informe: només en la setmana 31 (del 2 al 8 d’agost), els centres de salut valencians van atendre 14.914 casos sospitosos, dels quals un 59,5 % van acabar per confirmar-se. Un volum de treball difícil d’assumir i més en plenes vacances “amb la meitat de les plantilles, ja per si mateix infradimensionades, lliurant per vacances i sense substituts. Així s’acaba de complicar tota la tasca”, critica la delegada d’Intersindical, M. Dolores Celdrán.

Aquests problemes per a fer correctament els rastrejos s’han pogut veure en les xifres oficials de casos amb traçabilitat. Si, abans que la pandèmia esclatara, se sabia d’on procedien el 63 % de casos; des de principis de juliol, aquesta xifra va anar caient. A finals de juliol, coincidint amb el pic de la corba, només un de cada quatre casos tenia un origen conegut, la qual cosa dona una idea de la quantitat de contagis que s’han escapat, cosa que fomenta una major circulació del virus.

Des de Salut Pública reconeixen aquesta nova amenaça a la primera línia de la sanitat: “és obvi que l’Atenció Primària està sobrecarregada”, assegura l’informe, a més amb una altra conseqüència nefasta. S’està tornant a retardar l’atenció als malalts crònics de diabetis, hipertensió o malalties cardiovasculars, als quals ja es va haver de deixar de banda en els pitjors moments de la pandèmia.