En el segon trimestre de 2021, s’han paralitzat 362 casos de desnonament de famílies vulnerables a la ciutat de València. El Servei d’Intervenció davant de la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació, dependent de la Regidoria de Serveis Socials, s’encarrega d’evitar els desallotjaments mitjançant la negociació amb les entitats bancàries i facilitar alternatives residencials per a persones en situació d’impagament.

La regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha assenyalat que, des que va començar la pandèmia i es va decretar el primer estat d’alarma el passat 14 de març de 2020, s’han aprovat diferents normes per a protegir aquesta mena de famílies en situació de vulnerabilitat.

“Gràcies a la moratòria, podem donar una resposta més adaptada a la realitat actual, la qual cosa s’ha convertit en una eina important per a evitar els desnonaments i un mecanisme de protecció temporal perquè puguen continuar vivint a la seua casa, ja siga de manera estable, perquè s’aconsegueix arribar a alguna mena d’acord, o mentre es busquen opcions de reallotjament adequades”, ha explicat.

Més eines

No obstant això, la regidora ha recalcat que necessiten “eines més eficients, com és la llei estatal d’habitatge, per a poder donar resposta a una realitat que ens desborda als ajuntaments”.

Lozano ha destacat la importància que aquests mecanismes “puguen ordenar un protocol clar que obligue els jutjats a actuar coordinadament i amb temps amb les entitats locals i, especialment, amb els serveis socials municipals, amb la finalitat de tindre marge d’actuació i possibilitat de gestionar documentació i alternatives residencials per a les famílies afectades”.

“Portem des de 2015 i, mitjançant aquest govern, comptem amb aquest servei d’intermediació format per un equip d’advocats que fa un seguiment exhaustiu de cada família i acompanya els afectats i les afectades a les reunions de negociació amb les diferents entitats bancàries”, subratlla la regidora. En paraules de Lozano, aquestes reunions “han aconseguit detindre un gran nombre de desnonaments a la ciutat tots aquests anys”. Per la seua banda, el regidor del PP Juan Giner Corell va demanar a l’alcalde, Joan Ribó, que no presumisca de la seua actuació amb els desnonaments, perquè “van prometre que no n’hi hauria cap i hi ha molts valencians que viuen al carrer”. A més, ha recordat que hi ha 1.000 persones a València “que es troben al carrer, 26 assentaments, famílies vulnerables que no tenen casa i es veuen obligades a dormir en llocs com el riu”.