El canvi d’oratge a València s’ha materialitzat per fi i, malgrat que el sol tornarà a brillar en l’horitzó durant les pròximes hores en bona part de la província, les temperatures semblen haver baixat definitivament. Almenys, ara com ara. El que també sembla haver arribat per a romandre durant un temps són la pluja i les tempestes. No en va, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat per a demà l’alerta groga per tempestes en tot l’interior de València i en algunes zones s’espera fins i tot que puguen ser “localment fortes”.

La preemergència entrarà en vigor a les tres de la vesprada de dimecres i finalitzarà a les nou de la nit, i s’estendrà després, durant la jornada següent, per la província de Castelló, l’interior de la qual també estarà en alerta groga per tempestes que podrien registrar “ratxes molt fortes de vent” i fins i tot “graníssol”, segons detalla l’Aemet.

L’oratge a València demà

En línies generals, la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia de l’oratge a València per a demà dimecres anuncia “intervals nuvolosos al matí, sobretot en la meitat nord”, encara que estima que els núvols a penes hi deixaran aigua, ja que la probabilitat de “precipitacions febles, disperses i ocasionals, serà baixa”. En la costa, el cel estarà molt més clar que en les zones d’interior.

17/08 10:42 #AEMET actualiza #FMA por tormentas en C. Valenciana. Activos MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 10:42 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/CJXqTmxnKX https://t.co/M5b35wuJEN — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 17 de agosto de 2021

En l’àrea més occidental de la província s’espera “nuvolositat d’evolució diürna, amb probabilitat de ruixats i tempestes disperses a la vesprada en l’interior nord, sense descartar que siguen localment forts”.

Les temperatures mínimes seguiran la mateixa tònica de hui o, en tot cas, experimentaran “lleugers descensos en la meitat sud”, mentre que les màximes pujaran precisament en aquesta última zona.

Pel que fa a l’oratge a València ciutat, l’Agència Estatal de Meteorologia vaticina una jornada marcada fonamentalment pel sol, encara que adverteix que al matí es podrien registrar intervals nuvolosos que, en principi, no deixarien pluja sobre la capital del Túria. Les temperatures seran molt similars a les de hui, amb màximes que no arribaran als 30 graus a l’ombra i mínimes un poc més baixes: entorn dels 22 °C.