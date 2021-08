La Conselleria d’Agricultura treballa en l’esborrany de la llei valenciana de defensa i promoció de la qualitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de desenvolupar una estructura sòlida de control i protecció del sector agroalimentari, així com promocionar les figures de qualitat que faciliten instruments per a la diferenciació de productes.

Per a la consellera Mireia Mollà, és necessària una llei adaptada al valor estratègic del sector agroalimentari valencià que afavorisca el posicionament comercial dels seus productes i garantisca la seguretat jurídica de tots els agents de la cadena, des dels productors fins als consumidors finals.

La llei, per tant, fomentarà la competitivitat de les empreses per mitjà d’instruments nous orientats a la diferenciació, la distinció mitjançant ensenyes de qualitat i l’ascens en el posicionament comercial, avança la Generalitat.

En línia amb la protecció de productors, operadors i consumidors, aquesta norma tractarà de potenciar la transparència i lluitar contra el frau agroalimentari, prestant especial atenció a la traçabilitat i la seguretat jurídica en les transaccions comercials.

L’esborrany és un dels punts que la Conselleria va incloure en els objectius per als pròxims sis mesos en l’últim seminari de Govern a fi d’avançar en la política de suport i d’adaptació comercial per part de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

Dins d’aquestes iniciatives s’emmarquen les ajudes per a afavorir la presència dels operadors valencians en fires sectorials, les campanyes de promoció en països com França o Alemanya conjuntament amb l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) o el suport en l’obertura de mercats nous com l’indi.