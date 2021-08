La fi del mes d’agost a la Comunitat Valenciana comportarà l’arribada d’un dels mesos de setembre més atípics dels últims anys. De fet, serà especial. La celebració de les Falles entre els dies 1 i 5 de setembre suposarà una autèntica novetat a penes uns dies abans del començament del nou curs escolar a la Comunitat Valenciana.

Enguany, la reobertura de col·legis i centres educatius a la Comunitat Valenciana vindrà acompanyada, de nou, de la lluita contra la cinquena onada de la pandèmia de coronavirus, la vacunació dels més joves i la fi de la setmana fallera més singular, marcada també pel coronavirus i les restriccions. La setmana fallera se celebrarà amb estrictes mesures de seguretat per a evitar massificacions. La Generalitat Valenciana ha acordat amb el sector faller i l’Ajuntament de València que les mascaretes seran obligatòries en tots els actes fallers, inclosos els que se celebren a l’aire lliure, com l’ofrena. No hi haurà mascletades a la plaça de l’Ajuntament ni castells de focs artificials al riu. L’ofrena serà a porta tancada i sense públic.

La Conselleria és conscient dels riscos i vol garantir un començament de les classes segur. Per a això, ha avançat la vacunació del grup d’edat comprés entre 12 i 19 anys, perquè puguen començar les classes amb almenys una de les dosis de la vacuna.

La Generalitat Valenciana va definir, el mes de juny passat, el calendari per al curs acadèmic 2021-2022, en el qual fixa el començament de les classes per a cada etapa educativa, així com el període lectiu i les dates de les vacances escolars.

Quan comencen les classes?

Segons l’ordre publicada per la Generalitat, les activitats escolars en Educació Infantil i Educació Primària començaran el pròxim 8 de setembre de 2021 i acabaran el 21 de juny de 2022.

El mateix dia es reprendran, també, les classes per als alumnes d’ESO i de Batxillerat. En aquest cas, el curs escolar per a aquests nivells acabarà el 17 de juny de 2022. El mateix succeeix amb l’alumnat dels cicles de grau mitjà i superior, que també acabaran el curs escolar el 17 de juny.