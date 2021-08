El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha valorat hui “molt positivament” l’“actitud del món faller” i les mesures proposades per a garantir unes Falles “amb les màximes condicions de seguretat”.

Sobre si hi haurà presència o no de bandes de música en els actes de les Falles de setembre, Puig ha dit que encara no pot avançar res, encara que la intenció és que sí que hi participen. “Hauran de fer-ho amb una qüestió de màxima seguretat per a ells i per a la resta”, ha advertit.

El cap del Consell ha subratllat la “magnífica interlocució” amb el món faller i la col·laboració de l’Ajuntament de València per a desenvolupar la programació prevista i evitar que es puga generar un repunt en els índexs de contagis. “No seran unes Falles normals”, ha recalcat, a la qual cosa ha afegit que només falten dues setmanes i que fins aleshores s’anirà analitzant amb precisió l’evolució de la pandèmia per a garantir “el màxim espai de seguretat” possible.

Puig ha insistit que, a partir del 6 de setembre, es pot plantejar la desescalada “si continuen les dades actuals” i ha destacat el fet que “hui o demà, el 70 % de la població major de 12 anys tindrà la pauta completa de vacunació. Encara així, ha assenyalat que la pandèmia “continua estant molt present”, com ho demostra la lenta baixada de la pressió hospitalària, per la qual cosa ha exigit “màxima prudència”.