La Comunitat Valenciana ha superat el 70 % de la població major de 12 anys amb la pauta completa de vacunació contra el coronavirus. En total, 3.157.087 persones compten amb la immunització completa, el 70,34 % de la població a vacunar. Per províncies: 371.738 a Castelló, 1.130.544 a Alacant i 1.654.805 a València.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha apuntat que “hem complit ja l’objectiu que ens vam marcar per a la fi del mes d’agost, però encara queda molt de camí i hem de continuar”. En aquesta línia, ha insistit que “la vacuna és la millor arma i la seua eficàcia està més que demostrada, per la qual cosa l’objectiu continua sent que la majoria de la població estiga protegida contra el virus”.

D’altra banda, des de l’última actualització, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 1.290 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens, la qual cosa fa situar la xifra total de positius en 491.268 persones. Per províncies, 178 a Castelló (50.917 en total), 545 a Alacant (177.604 en total) i 567 a València (262.743 en total). El total de casos no assignats es manté en 4.

A més, s’han registrat 1.984 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 479.207. Per províncies, les altes es distribueixen així: 49.813 a Castelló, 171.203 a Alacant i 258.133 a València. El total d’altes no assignades es manté en 58.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 529 persones ingressades, 87 d’elles en l’UCI: 73 a la província de Castelló, 9 en UCI; 197 a la província d’Alacant, 31 d’elles en l’UCI; i 259 a la província de València, 47 d’elles en UCI.

A més, s’han registrat 12 defuncions (totes en els últims 7 dies), per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia se situa en 7.605: 820 a la província de Castelló, 2.891 a la d’Alacant i 3.894 a la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 15.910 casos actius, la qual cosa suposa un 3,16 % del total de positius.

Dels brots registrats, tres tenen 10 o més casos associats:

València: 11 casos. Origen social

Cervera del Maestre: 20 casos. Origen social

Alacant: 10 casos. Origen social