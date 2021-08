El canvi d’oratge a València es va materialitzar ahir i, malgrat que el sol tornarà a eixir en les pròximes hores en part de la província, la situació és molt diferent de la dels últims dies. De fet, s’ha passat d’una calor asfixiant a l’amenaça de tempestes, pluges, vent i fins i tot graníssol, tal com destaca la previsió de l’oratge a València per a hui elaborada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que manté activa l’alerta groga per tempestes en tot l’interior de València.

La preemergència comença a les tres de la vesprada i acaba a les nou de la nit. Segons l’alerta de l’Aemet, les tempestes que s’esperen hui “podran anar acompanyades de ratxes fortes de vent” i probablement hi haurà “graníssol”.

L’oratge a València hui

El pronòstic meteorològic de l’Aemet anuncia per a hui “intervals de núvols baixos en el litoral”, mentre que en la resta de València el cel estarà “poc nuvolós”. En l’interior, els núvols aniran creixent a mesura que avance la jornada i, ja a la vesprada, “s’esperen ruixats i tempestes” que poden ser “localment fortes, amb graníssol i ratxes fortes de vent”.

Les temperatures mínimes pujaran “en l’interior de la meitat nord” de València, mentre que baixaran “en l’interior de la meitat sud”. Les màximes descendiran “en la meitat nord” de la província i ascendiran en la meitat sud.

Pel que fa a l’oratge a València ciutat, l’Agència Estatal de Meteorologia vaticina una jornada marcada fonamentalment pel sol, encara que adverteix que al matí podria haver-hi intervals nuvolosos (hi haurà fins a un 30 % de probabilitats de precipitacions) però, en principi, no s’espera pluja a la capital del Túria. Les temperatures seran molt més suaus que en dies passats, amb màximes de 30 graus a l’ombra i mínimes de 24.