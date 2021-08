No és cap novetat, però la situació, precisament aquest estiu, és fins i tot més complicada que altres mesos d’agost. Si les mesures anti covid i l’augment de treball que ha comportat la pandèmia ja generaven problemes d’accés dels pacients als seus centres de salut —que s’han intentat solucionar aquests mesos ampliant centraletes i permetent gradualment de nou l’accés a aquests—, la quarta onada i les necessàries vacances del personal sanitari han acabat de complicar les coses. Així, i segons van denunciar ahir el sindicat mèdic CESM i va poder comprovar aquest diari, l’espera per a poder veure el metge de família pot arribar a ser de dues setmanes, fins i tot més segons el centre de salut que tinguem assignat.

“Tornem a tindre llistes d’espera per a veure els facultatius de 15 dies i no podem forçar més les agendes, perquè ja estem rebent la nostra quota de pacients, la dels nostres companys que estan lliurant i els pacients covid”, assegura M. José Gimeno, secretària provincial del CESM a Alacant i facultativa al Centre de Salut de San Blas.

És la tònica en molts centres de salut. En l’app GVA Salut o en la pàgina web, si el nostre metge assignat està de vacances, no dona ni tan sols l’opció d’agafar data. S’ha de telefonar perquè ens veja un altre especialista. En el cas que el titular sí que estiga disponible, en són molts els que tenen les agendes completes durant una setmana o fins i tot dues, com passa amb alguns metges del Centre de Salut Campament de Paterna i algun de Requena o d’Alaquàs, entre altres, segons ha pogut comprovar aquest diari. Des de Sanitat, sempre han recordat que, en cas d’urgències, sempre es pot aconseguir hora telefonant al centre de salut, fins i tot en el dia, però a costa dels professionals.

El mateix col·lapse s’ha viscut altres estius, ja que, des de fa uns anys, el pla de vacances pel qual la Conselleria de Sanitat preveu reforços no aconsegueix cobrir les places vacants. Bé perquè les substitucions es queden curtes, bé perquè mai hi ha tants especialistes en borsa per a ser contractats. Enguany, Sanitat tenia previst contractar, per al pla de vacances i reforç, 6.500 sanitaris, que s’unien als reforços covid-19 que no van ser acomiadats al maig. Aquestes són les previsions, però, any rere any, els sindicats denuncien que la falta de personal disponible fa que mai s’arribe a aquestes xifres.

I enguany més: el pla de vacances preveia contractar 6.500 treballadors just després que es prescindira de 3.300 reforços covid-19. “Haurien sigut molt necessaris, però no se’ls va mantindre i, quan s’ha tornat a recórrer a borses per a contractar, aquesta gent ja havia trobat treball en altres llocs”, critica M. Dolores Celdrán, metgessa de família i delegada d’Intersindical Salut.

Onada jove: molts casos lleus

Els contractes que s’han pogut tancar no han sigut suficients, d’acord amb les queixes de pacients i dels sindicats. Enguany, el problema afegit el posen les peculiaritats de la quarta onada, que “ens ha acabat de rematar”, afig Gallego. Amb l’avanç de la vacunació, aquesta quarta onada ha contagiat, predominantment, gent jove, que ha tingut símptomes lleus. D’aquesta manera, la gran majoria de contagiats des de juny han sigut atesos en els seus centres de salut, la qual cosa ha afegit més càrrega al treball que ja per si mateix hi havia, amb “la meitat o un terç dels professionals treballant”, ja que les vacances “eren necessàries”.

Des d’Intersindical Salut, Celdrán recorda que les plantilles de Primària ja estaven “infradimensionades” i la pandèmia “està complicant més el treball. Si no es dimensionen correctament les plantilles, no podrem fer front a tot, i ja es va haver de relegar el treball d’atenció continuada a crònics només per a les coses més urgents en el moment més cru de la pandèmia i hem de tornar a atendre amb normalitat a tots els pacients”.

Sanitat manté actius 2.156 rastrejadors, 50 de l’exèrcit

No només és atendre els pacients covid amb símptomes lleus. En els centres de salut, es du a terme també la tasca de rastreig per a buscar els contactes i contindre la transmissió. Per a això, la Conselleria de Sanitat té actius encara 2.106 rastrejadors, a més d’una cinquantena de membres de l’exèrcit que, en època de més treball, van arribar a ser-ne 300. No estan en tots els centres de salut i hi ha perfils que es van contractar en el seu moment per a aquest menester (per falta d’altres sanitaris) “que fan treball, però no són tan efectius com els documentalistes, ja que ells no poden demanar directament les PCR”, assegura M. Carmen Gallego, metgessa de família i també representant del sindicat mèdic. La quarta onada ha superat la capacitat d’aquests rastrejadors i hi ha un 44 % de casos en els quals s’ha perdut el rastre del contagi.