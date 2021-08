El passat 3 d’agost, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, van presentar el projecte pilot per a la vigilància de platges i prevenció d’ofegaments mitjançant drons.

Una iniciativa que, en els 15 dies des que va entrar en vigor, ha demostrat ser un instrument molt eficaç en coordinació amb els serveis de socorrisme i salvament. Tant, que Bravo va anunciar ahir a Gandia —un dels deu municipis en els quals s’està aplicant— la seua intenció d’estendre’l a totes les localitats costaneres. De fet, dos banyistes van ser rescatats aquest dimarts, a Port Saplatja, amb la intervenció d’una aeronau no tripulada des de la qual se’ls va llançar un flotador salvavides.

Bravo, acompanyada de l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, va destacar que la utilització d’aquests aparells suposa una resposta més ràpida i àgil en cas d’ofegament. “En el moment en què una persona presente símptomes de tindre problemes, el protocol de salvament activa l’aeronau, que, en molt pocs segons, facilitarà un salvavides per a poder salvar-la mentre hi acudeix la resta dels professionals per a rescatar-la”, va explicar.

I va recordar que enguany, fins al 30 de juliol, ja havien mort 26 persones en zones de bany de la Comunitat Valenciana, “xifres que no ens podem permetre”, va advertir. “Cada vida que salvem fa que la inversió valga la pena i, per això, continuarem treballant —en referència a la campanya “Stop ofegaments” i a l’ús de drons a les platges— perquè les nostres costes constituïsquen no només un valor turístic econòmic, sinó també un patrimoni natural insubstituïble”, va asseverar la titular d’Interior.

La Generalitat vol consolidar aquest projecte pioner i implantar-lo en la resta de municipis costaners de la Comunitat Valenciana després d’haver-ne comprovat l’eficàcia per a salvar vides. Bravo va posar l’exemple de dimarts a Port Saplatja, on, gràcies a la intervenció d’un dron, no només es va salvar la vida de les dues persones que estaven ofegant-se, sinó també la dels mateixos socorristes.

Però els drons no només eviten ofegaments, sinó que també suposen una eina molt precisa per a obtindre informació diària sobre l’afluència de públic a les platges i la velocitat del vent, variables que faciliten les tasques de prevenció i seguretat en el litoral.

Litoral segur

En la seua visita a Gandia, la consellera va recordar que aquesta ciutat “constitueix una de les platges més importants de la Comunitat Valenciana i un dels reclams del turisme nacional per les seues 35 banderes blaves i, per tant, volem que tinga tots els instruments, tots els mitjans tecnològics perquè la ciutadania que vinga ací gaudisca de la platja i se senta segura”.

L’alcalde de la localitat, José Manuel Prieto, va agrair el suport de la Generalitat i va coincidir que la implantació dels drons “suposa un pas més en l’augment de la seguretat a les platges i situa el Consell com a referent per a oferir als municipis valencians totes les eines possibles” per a gaudir de les destinacions turístiques.