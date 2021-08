El creuer MSC Grandiosa, que cobreix la ruta Itàlia-Espanya, ha atracat aquest divendres al port de València amb dos passatgers a bord que havien donat positiu per coronavirus i que, al costat dels seus contactes estrets, havien romàs, asimptomàtics, aïllats en la nau.

Segons ha informat la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana, a les 8.30 hores, la naviliera ha comunicat la situació d’aquests passatgers, el positiu dels quals es va detectar durant els controls rutinaris que es duen a terme a bord. El Servei de Sanitat Exterior de la Delegació del Govern ha activat el protocol de seguretat i ha autoritzat l’atracada del vaixell i l’eixida dels dos positius, així com de la resta de passatgers, desembarcats en grups bambolla i sense coincidir amb els afectats per a evitar la contaminació d’espais.

El protocol del Ministeri de Sanitat que ha permés reprendre els creuers internacionals estableix que els passatgers positius i els seus contactes estrets han d’abandonar el vaixell i que les despeses seran a càrrec de la naviliera mitjançant una assegurança obligatòria amb la qual han de comptar per a abordar qualsevol contingència.

El desembarcament i el seguiment i l’evolució d’aquestes persones es du a terme mitjançant aquesta asseguradora, per la qual cosa l’atenció no implica cap despesa pública, ni per a l’Estat ni per a la Generalitat, segons les mateixes fonts.