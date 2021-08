Barques i motos aquàtiques tornen a colar-se en les coves protegides de Xàbia

Xàbia no pot descurar-se ni un moment. Els temporals han mogut les boies d’abalisament de la cova del Llop Marí. El juny de 2016, l’Ajuntament va abalisar aquesta cova marina, així com la dels Òrguens, que s’obri en la base del penya-segat del cap de la Nau, per a evitar que s’hi colaren embarcacions i motos aquàtiques. Contaminaven aquests entorns fràgils i posaven en perill els nadadors.

Ara que la cova del Llop Marí s’ha quedat sense boies, les barques i les motos hi tornen a entrar. Aquest diari va comprovar ahir que hi irrompien motos d’aigua (això sí, anaven per lliure i no pertanyien a excursions organitzades) i, fins i tot, barques de motor. S’hi colen i, immediatament, la gruta fa olor de combustible. I la maniobra és temerària. Aquesta cova està al costat d’una antiga pesquera, la del Sol del Barranc, que s’ha convertit en cala. Hi ha desenes de banyistes. Salten del penya-segat i naden. Les barques poden atropellar-los.

La Regidoria de Turisme s’ha posat ja en contacte amb l’empresa que s’encarrega de l’abalisament. La mercantil assegura que té previst reposar hui o demà les balises. Però el regidor mateix, Toni Miragall, els ha instat a afanyar-se i col·locar ja hui les boies. La pressió de motos aquàtiques i embarcacions que aquest cap de setmana patirà aquest litoral aconsella que les coves passen el forrellat com més prompte millor. Sí que hi poden entrar els turistes que van en caiac o en taula de surf de rem o nadant. Però sense atapeir-se.