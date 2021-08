Nou anys després, Víctor Claver va tornar a lluir ahir la samarreta del València Basket, amb motiu de la presentació oficial que va tindre lloc a la seu de Pinturas Isaval a Riba-roja de Túria. Un acte emotiu al qual no va voler faltar el president d’honor del club, Paco Raga, i en el qual el de Maristes va deixar patent la il·lusió que té per tornar a la seua casa, amb més experiència i nous objectius a curt i mitjà termini, després d’haver-hi signat per tres temporades.

L’aler valencià, en les seues primeres paraules, va explicar que “dona gust tornar a casa. Tots em coneixeu, m’heu vist créixer, tenia molta il·lusió per tornar, he rebut molt d’afecte de tot el món, de l’afició, de la gent del club, torne a casa i això significa molt més que jugar a la Fonteta. El meu objectiu és ajudar el club en tots els àmbits, sobretot en l’esportiu; en un projecte nou amb un entrenador nou, vull posar el meu granet d’arena per a poder aconseguir els objectius. Tornar a casa és molt bonic i la motivació sempre serà complir els objectius i ser un exemple per als joves. Amb l’Alqueria, espere ser un exemple per a ells, que vegen que, si treballen, hi poden arribar”.

I és que encara que ha estat quasi una dècada lluny de la Fonteta, recalca que “el València Basket sempre ha sigut el meu equip, sempre l’he seguit i ha sigut una prioritat poder tornar a casa. Estic molt content d’estar ací de nou”. També preparat per a una major exigència per la seua experiència i el creixement del club. “La clau és que cada u s’adapte al rol que li toca, han passat nou anys i faré el que millor sé per a ajudar l’equip”.

Estrena contra el Barça

I el primer moment en el qual podrà fer-ho serà la Supercopa Endesa, en la qual els taronja debutaran contra el Barcelona, el club en el qual Claver ha jugat els últims cinc anys. “Tenia clar que anàvem a jugar contra ells, serà especial, no han canviat molt, mantenen el mateix bloc i serà divertit jugar contra companys i amics, però caldrà guanyar-los”. De fet, seria el camí més ràpid per a ampliar el seu palmarés i el del club, un altre dels seus objectius. “M’agradaria guanyar algun títol més. Vaig aconseguir l’Eurocopa en 2010 i va ser un dels moments més importants de la meua carrera. Jugar l’Eurolliga és un altre repte, aquest club es mereix estar en l’elit europea, com ha demostrat en els últims anys”.

De reforços i pedrera, Claver deixa clar que “això de si la plantilla està tancada o no, no és una pregunta per a mi, però hi ha jugadors suficients per a competir en totes les competicions; hi ha jugadors que han de créixer i és un bon moment perquè els joves demostren també que valen per al primer equip”.

Paco Raga, per la seua banda, va destacar que “torna un dels exponents més importants en la història del bàsquet valencià, l’objectiu és incorporar talent valencià, fent que jugadors i jugadores locals tornen ací. Arriba a un club un poc diferent del que va deixar, hem crescut com a institució i espere que se senta tan còmode com en la primera etapa”. Francisco Vallejo, conseller delegat d’Isaval, el va convidar a seguir l’exemple de jugadors com Sikma o Labeyrie, que van ser presentats també amb ell com a amfitrió i van guanyar títols.