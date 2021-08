Per un capritx del destí, la plantà de les Falles més estranyes de la història, en ple mes d’agost, va començar amb l’eixida de Fira València d’una falla que té com a títol “Fa un fred que pela!!!”. Rematada per un esquimal. I, a més, realitzada per un artista que té Marzo com cognom. Fernando. Va ser el primer a arribar, fa 523 dies, a un recinte que ha estat custodiant les obres artístiques teòricament en bones condicions, ambientals, de fred i sequedat.

Ixen en direcció a no se sap a què. Perquè el que passarà als carrers, cal etiquetar-ho amb molta cura. El virus persisteix, la gent es continua morint i que hi haja falles al carrer no és fàcil d’entendre o digerir fora de València, entre els veïns de la ciutat i fins i tot entre els fallers, entre els quals també hi ha un important corrent d’escepticisme, dubte i, fins i tot, objecció de consciència.

Per això, l’alcalde Joan Ribó i el regidor Carlos Galiana van comparéixer a primera hora i van tractar d’encunyar la terminologia a l’ús per al que vindrà: “Açò no són Falles. Són actes fallers. És important diferenciar-ho. No utilitzaré la paraula Falles perquè ningú pense que tindrem unes Falles normals. Perquè no ho seran. Però les Falles tenen un cicle i és imprescindible que, d’alguna manera, es planten, es cremen i se celebren els actes permissibles. Per a això ens hem posat en contacte amb Sanitat. I començarem un cicle faller nou. Les Falles han de continuar i necessitem açò. Jo celebre que, amb l’eixida dels monuments, tot això es materialitze. És un moment important per a la ciutat i fonamental per al moviment faller”.

Responsabilitat i normalitat

Ribó, a més, va agrair “l’actitud responsable i positiva del món faller des del primer moment. Han estat sempre al costat de Sanitat”. I, en aquest sentit, Galiana recordava, quasi fins a l’avorriment, que “excepte cremar, tot el que està programat són coses que es poden fer ara mateix amb normalitat. No es farà cap acte que no s’estiga fent ja amb la normativa autonòmica. Com hem fet en la Gran Fira”.

Ser “monument” ajuda

Fins i tot el concepte de falla com a monument, això que a vegades fa feredat a alguns artistes fallers, és un avantatge: “Plantar una falla és com posar un monument al carrer i anar a veure’l”.

Tot això, arrebossat de proclames en favor de la conducta dels protagonistes de la festa i que quantes calamitats han succeït sense que la societat festiva hi haja sigut art o part. Galiana va ser, per això, molt contundent: “Ara hi ha aglomeracions i no hi ha Falles, hi ha rebrots i no hi ha Falles, hi ha pandèmia i no hi ha Falles. Per consegüent, les Falles no són responsables de la pandèmia, de les aglomeracions o que la gent no porte mascareta. I jo confie en la responsabilitat de la gent”.

Va recordar, a més, que falta alçar el veto a les agrupacions musicals. “Aquesta normativa està pendent de canviar-se”. I que, en el cor de la ciutat, només allò que siga imprescindible. “A la plaça de l’Ajuntament, a més de la falla, no hi haurà molta activitat. Continuem mantenint el toc de queda i, a la una, tots a la casa”.

Junta de seguretat quasi al final

A finals de mes també hi haurà una Junta Local de Seguretat entre l’Ajuntament i els comandaments de Policia Local, Policia Nacional, la unitat adscrita a la Generalitat i la Guàrdia Civil per a definir el dispositiu de seguretat entre l’1 i el 5 de setembre. “Prendrem les mesures que sempre es prenen en Falles. Pot haver-hi algun problema, no ho dubte, però el resoldrem”, va assegurar Ribó.

Comencen a arribar les grans

I al carrer, Sueca-Literat Azorín, en Secció Especial, i Gravador Esteve-Ciril Amorós, en Primera A, són les dues primeres falles de grans dimensions que han aparegut, acompanyades d’altres de seccions inferiors. La gran majoria, seguint el torn establit a Fira València. Entre les de menys entitat, l’artista Arturo Vallés va tindre treball, amb diverses de les seues obres ja al carrer.

La de Gravador Esteve té un significat especial, perquè ha sigut, durant aquest any i mig, el símbol de Fira València. “És un cas a part... aquest món de l’art” va estar a la vista de tot el món, inclòs el bust de la xica, l’autèntica imatge del confinament dels monuments. A més, és una falla que va ser “desplantada”. Que va patir, però que es va aconseguir desmuntar i que ara necessita dies perquè torne a assemblar-se. L’artista, Francisco Giner, va protagonitzar escenes d’emotivitat quan va tornar a veure arribar les peces (amb les quals va caldre tindre molta cura per les branques dels arbres que hi havia en el camí).

Sueca-Literat Azorín, en canvi, procedia directament del taller de Vicente Llácer. L’altre èxode que es produirà des de ja. Cinc-cents i escaig dies després.