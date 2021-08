L’onada de calor que ha sacsat aquesta última setmana el centre, l’est i el sud de la península Ibèrica ha agreujat la contaminació existent, ja que ha fet incrementar els nivells d’ozó i de partícules en l’aire, segons va advertir ahir Ecologistes en Acció.

L’ONG inclou la Comunitat Valenciana en el grup de territoris, al costat d’Andalusia, Castella-la Manxa, Catalunya i la Comunitat de Madrid, en els quals, entre el 10 i el 17 d’agost, es van constatar fins a 25 superacions del llindar d’informació establit en la normativa per a l’ozó.

El límit establit en la legislació és de 180 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire i el nivell més alt de contaminació va registrar 203 micrograms, el dilluns 16 d’agost, a l’estació de Valdemoro (Madrid). A més, aquell mateix dia, i coincidint amb la fi de l’onada de calor, es van detectar, entre Castella-la Manxa i la Comunitat de Madrid, dèsset superacions del llindar d’informació.

Superar el llindar d’informació d’un contaminant com l’ozó implica registrar un nivell en el qual una exposició de duració breu suposa un risc per a la salut humana, per la qual cosa les administracions han d’informar de manera immediata els grups de població especialment vulnerables.

No obstant això, segons Ecologistes en Acció, els avisos efectuats per les diferents comunitats van ser “ineficaços i insuficients” per a protegir la salut de la població. L’ONG posa l’accent en el fet que la Generalitat Valenciana ni tan sols va avisar de la superació dels llindars.