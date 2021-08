El personal del Bioparc ha aconseguit mantindre amb vida una gasela de Mhorr, una espècie extinta ja en el seu hàbitat natural i que únicament es conserva en captivitat, la mare de la qual va morir en el part.

Després de la defunció de la mare, ha informat el Bioparc en un comunicat, es va activar el protocol de criança a mà, “amb la responsabilitat afegida de saber que cada nova gasela de Mhorr representa esperança per a la supervivència de l’espècie”.

Aquest protocol preveu cinc preses diàries de llet i, de moment, l’acceptació de l’animal està resultant “òptima”.

“Les cures i els mètodes per a garantir el seu màxim benestar impliquen que, després de la presa, es fa una estimulació en la qual s’imita la mare. Es passa una gasa humitejada amb aigua temperada per la zona genital per a incitar que orine i expulse la femta”.

“En l’observació del seu comportament, per la manera d’orinar, sembla que és un mascle. També s’indueix la seua activitat motriu, perquè és primordial que es moga perquè les seues articulacions vagen enfortint-se. Si continua aquesta evolució positiva, d’ací a unes setmanes podrà incorporar-se a la seua família, formada per dos mascles, dues femelles i una cria”, han explicat les mateixes fonts.

En aquestes instal·lacions habita un grup reproductor de gasela de Mhorr des de 2015, en la zona que recrea la sabana, en un característic recinte multiespècie on conviuen amb els antílops addax (Addax nasomaculatus), una tortuga d’esperons africana (Centrochelys sulcata) i grues coronades collgrises (Balearica regulorum).