Cullera ha tancat, per segona vegada aquest estiu, la platja del Far als banyistes, després d’haver detectat un nivell elevat de residus fecals en l’aigua.

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha comunicat a l’Ajuntament de Cullera que, “després d’unes analítiques, la platja del Far de Cullera presenta un nivell alt d’enterococs d’origen residual”. Per aquest motiu, s’ha procedit al tancament temporal de la platja al bany, com ja va ocórrer el mes passat.

L’empresa Aigües de Cullera ja treballa per esbrinar l’origen dels residus. Una vegada es conega el resultat, si es tracta d’alguna mena de negligència, s’actuarà amb contundència.

L’abocament està localitzat en un punt molt concret, per la qual cosa el bany està permés en la resta de platges. Segons el consistori, “es reobrirà tan prompte com es restablisquen els nivells òptims per al bany”.