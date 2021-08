La pandèmia de la covid ha impulsat la digitalització de la societat, cosa que ha permés estudiar, comprar, contractar serveis, relacionar-se amb l’Administració i, sobretot, treballar. De fet, la Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana 2020, del Comité Econòmic i Social (CES-CV), assenyala que el nombre de persones que han teletreballat algun dia va créixer un 46,4 % respecte a 2019 i ha passat de suposar un 8,54 % a un 12,93 % del total. En total, són 261.300 persones, de les quals el 51,13 % eren homes i el 48,87 %, dones.

En el desglossament per gènere, a la Comunitat Valenciana, en 2020, teletreballaven més homes que dones, amb una diferència de 1.529 persones. No obstant això, en la comparativa respecte a 2019, les dones presenten un increment percentual més gran, un 71,4 %, és a dir, 42,7 punts superior al dels homes (28,70 %). El Comité destaca l’augment d’ordinadors en les cases valencianes, presents en un 81,1 % d’aquestes, un 1,1 % més que en 2019. Encara que el percentatge és alt, encara hi ha un 18,9 % de la població sense accés a un ordinador o una tauleta en les seues cases, “la qual cosa, sens dubte, ha dificultat tasques com el teletreball o la formació en línia”, segons el comunicat que l’entitat va fer públic ahir.

Cases

La memòria afig que el 82,5 % de les cases tenen connexió de banda ampla fixa i un 13,2 % d’aquestes accedeix a Internet mitjançant connexió mòbil, percentatge idèntic al d’Espanya. L’ús de la xarxa a la Comunitat Valenciana entre els joves de 16 a 24 anys va ser del 98,2 %.