L’han anomenada l’onada jove però, encara així, continua deixant morts. Els decessos notificats només en les últimes tres setmanes superen els 120, la qual cosa fa que molta gent es qüestione si realment les vacunes estan sent efectives. Però els experts ho tenen clar: sí, la vacuna ha sigut i continua sent efectiva i així ho avalen també les dades.

Només cal comparar la taxa de letalitat que va deixar la gran onada de principis d’any i la que està tenint aquesta quarta onada a la Comunitat Valenciana. En la primera, va morir l’1,71 % de les persones que es van contagiar des de gener fins a mitjan març: 4.009 decessos de 233.712 positius. En aquesta onada, però, aquesta taxa ha caigut al 0,16 %, ja que dels 85.947 positius notificats entre l’1 de juliol i el 17 d’agost, s’han registrat, ara com ara, 138 morts.

Les xifres no estan consolidades i encara han de variar per la inclusió de més decessos provocats per aquest últim envit del virus, però la diferència és clara: la letalitat és deu vegades més baixa. “La prova que la vacuna és efectiva”, coincideixen els experts consultats per aquest diari.

“Hauria sigut una destrossa”

Experts com el microbiòleg i divulgador Ignacio López-Goñi ho tenen clar: “Gràcies a l’alta taxa de vacunació, s’ha aconseguit reduir significativament la mortalitat. Si no hi haguera hagut aquesta alta taxa de vacunació, aquesta onada hauria sigut una autèntica destrossa”, assenyala en el seu bloc microBio.

L’onada va arribar quan encara hi havia una borsa molt important de persones en les quals el virus es podia replicar. Això, unit al fet que la variant majoritària era la delta —molt més contagiosa—, va donar peu a una explosió de positius que, no obstant això, no ha deixat tants morts com els que es podria esperar si la vacuna no haguera estat quasi generalitzada. Encara que n’hi ha hagut.

Cal recordar que la vacuna és efectiva per a no desenvolupar la malaltia en les variables més greus i morir, però no és efectiva al 100 % i continua deixant morts entre els vacunats amb pauta completa, “normalment persones de més edat, amb altres malalties associades o amb problemes o dèficits en el seu sistema immunitari”, assenyala Marisa Blasco, presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Intensiva i cap de l’UCI de l’Hospital Clínic de València.

Les dades de morts per grups d’edat que ofereix la Conselleria de Sanitat donen idea d’aquesta reducció de mortalitat relacionada amb la cobertura progressiva que ha anat donant la vacuna. Així, aquest estiu, la gran majoria de majors de 70 anys ja estaven completament immunitzats i això s’ha notat tant en els positius com en les morts.

Majoria de contagiats joves

En l’“onada jove”, set de cada deu contagiats tenia menys de 40 anys, efecte directe de la protecció de la vacuna. A més de contagiar-se menys, els majors van patir menys una covid severa: si, en l’onada de gener, el 84 % de morts eren de valencians per damunt dels 70 anys, en aquesta última “onada jove”, el 67 % de defuncions han estat en aquesta franja d’edat. I, mirant el detall, la baixada de la letalitat es veu més clarament. De tots els nonagenaris que s’han infectat (uns 344 notificats fins al 17 d’agost), han mort el 7,55 %, 26 persones. En la gran onada de gener, quasi tres de cada deu nonagenaris que es van infectar van acabar morint, el 27,05 %.

La reducció també és dràstica en la resta de grups d’edat: dels valencians d’entre 80 i 89 anys que s’han infectat en aquesta última onada, han mort el 3,54 %, mentre que en l’onada de gener va morir el 15,66 % dels que van emmalaltir. Entre els de 70, la taxa de letalitat baixa del 6 % fins a l’1,31 %.

Caldrà esperar, però, a tindre dades fefaents de “quantes de les persones mortes estaven vacunades”, assenyala Salvador Peiró, investigador de Salut Pública, per a avaluar l’impacte real de les vacunes i també informació detallada sobre la causa principal de mort, ja que pot haver-hi decessos de persones que muiren amb coronavirus però no per covid i el sistema no ho distingeix. Fins ara, només es coneix el percentatge de pacients greus que arriben a l’UCI dels hospitals vacunats i ací sí que són majoria els que no estan vacunats, “són el 90 % dels que arriben a estar tan greus”, recorda la intensivista Blasco.

La gran majoria de morts entre les persones de més edat ja vacunades són de pacients amb el sistema immunitari compromés i que tenen menys armes per a lluitar contra el virus, expliquen els especialistes. “En la meua UCI, de 30 pacients amb covid, hem tingut dues morts i tots dos eren persones immunodeprimides”, explica el cap d’Intensius d’un gran hospital valencià.

La presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Intensiva avala aquesta sensació que les morts s’encrueleixen amb els immunodeprimits, malgrat que estiguen ben vacunats. “Ni amb la vacuna ni sense, són pacients que no poden defensar-se adequadament enfront de la infecció per coronavirus. Si s’infecten, tremolem tots”, explica. En aquesta categoria entrarien els malalts immunodeprimits “de llibre” com les persones trasplantades, malalts de càncer que estan rebent quimioteràpia, malalts hematològics o amb VIH però també molts altres “que no tenen cap d’aquestes malalties però sí factors associats pels quals tenen compromesa la seua immunitat. Poden ser persones majors amb moltes malalties. En aquests casos, les taxes de letalitat de la covid-19 són semblants malgrat la vacuna”, explica Blasco.

I és que, malgrat que s’hagen rebut les dues dosis, el seu sistema immunitari no és capaç de lluitar de manera correcta contra la infecció. Segons alguns especialistes, la cobertura que els brinda la vacuna per la seua condició és de “tot just un 30 %”.