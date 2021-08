Més de 308.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 de la farmacèutica Pfizer han arribat a les 6.30 hores d’aquest dilluns a l’aeroport de Manises (València) per a ser distribuïdes a la Comunitat Valenciana.

Del total, 108.810 dosis seran per a la província d’Alacant, 47.970 per a la de Castelló i 152.100 per a la província de València, segons ha informat la Delegació del Govern, que destaca que l’executiu central “compleix” amb aquesta autonomia i que les vacunes són “un horitzó d’esperança i una oportunitat de futur”.

Aquesta remesa arriba en una setmana en la qual la Conselleria de Sanitat Universal ha citat 470.000 valencians per a administrar-los la vacuna contra la covid. Sanitat s’ha centrat en la repesca dels no immunitzats i destinarà el 72,9 % de les dosis d’aquests set dies a les persones que no van acudir a la primera cita per la raó que fora. La resta de les vacunes és per a segones dosis de persones d’entre 20 i 39 anys.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va insistir aquest diumenge en la importància de la vacunació, perquè, ara com ara, és “l’únic antídot contra el virus”.