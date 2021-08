El municipi castellonenc de Moncofa va ser l’escenari d’una picabaralla lingüística que va tindre com a protagonistes un grup de turistes procedents d’altres comunitats autònomes i els actors que representaven a la localitat turística el monòleg “Riures en valencià”, dins del programa confeccionat per l’Ajuntament de Moncofa per a les festes de Sant Roc.

Segons han denunciat en les seues xarxes socials els monologuistes que van actuar divendres a la plaça Violant d’Hongria, van ser interromputs en diverses ocasions per un grup d’espectadors, que els exigia canviar l’idioma d’aquest monòleg còmic creat per Maria Juan. “En castellano, que estamos en España”, va ser la manera en què una part d’un sector de l’auditori va increpar els actors, als quals exigien que es deixara d’utilitzar el valencià, la llengua original d’aquest projecte de monòlegs que, precisament, té com a objectiu, a més de traure un somriure a l’espectador, defensar i promocionar la llengua autòctona de la Comunitat.

Els protagonistes dels monòlegs han expressat el seu malestar en les seues xarxes socials. Es tracta de María Zamora, Saray Cerro i Diego Varea, que, a més, són castellanoparlants, “però han triat treballar en valencià”, destaca Maria Juan.

Des de l’Ajuntament de Moncofa també s’han manifestat sobre aquest tema. “Des d’aquest consistori sempre hem defensat i defensarem l’ús de la llengua i la cultura valenciana, com demostra el fet que programem activitats com la d’aquest passat divendres, en la qual el valencià és protagonista”, assenyala Wences Alós, alcalde d’aquest municipi costaner de la Plana Baixa. “Lamentem profundament aquest incident”, recalca Alós.