La cremà de les Falles de València 2021 s’avançarà dues hores per a complir el toc de queda, decretat a la una de la matinada. Així ho ha comunicat el regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, als presidents i presidentes de les comissions falleres. A més, ha avançat que la cremà de les falles municipals serà “a porta tancada”, atés que es restringirà el pas a la plaça de l’Ajuntament per a evitar aglomeracions.

“Després de les reunions corresponents amb la Policia Local i els Bombers de València, s’ha concretat un avançament de dues hores en els horaris habituals per a la cremà de les diferents falles grans i infantils de tota la ciutat, com a mesura imprescindible per a poder garantir el compliment de les restriccions vigents, com, per exemple, el toc de queda”, ha explicat.

Així, la cremà començarà a les 20.00 hores amb les falles infantils, seguides, mitja hora després, per la guanyadora del primer premi de la Secció Especial, i, una hora després (a les 21.00 h), per la municipal. Quant a les falles grans, la cremà de totes s’avançarà un parell d’hores i començarà, per tant, a les 22.00 hores; la guanyadora del premi com a millor falla de la ciutat veurà com les flames s’inicien a les 22.30 hores, mentre que el foc no arribarà a la falla gran de la plaça de l’Ajuntament fins a les 23.00 hores.

“L’excepcionalitat del context en què podrem desenvolupar els diversos actes fallers motiva també modificacions com aquesta i la recomanació permanent de prudència i de compliment de les restriccions vigents i de les mesures de seguretat habituals fins que les flames posen fi a aquest cicle que es va iniciar ja fa quasi dos anys i mig”, ha conclòs Galiana.

Així queden els nous horaris de la cremà

20 h. Cremà de les falles infantils

20.30 h. Cremà de la falla guanyadora del primer premi de la Secció Especial

21 h. Cremà de la falla infantil de la plaça de l’Ajuntament

22 h. Cremà de totes les falles grans

22.30 h. Cremà de la falla guanyadora del primer premi de Secció Especial

23 h. Cremà de la falla de l’Ajuntament