La Comunitat Valenciana —al costat d’Andalusia— tindrà, en el consum domèstic, el principal accelerador de l’economia en 2021 i 2022, amb creixements del PIB del 6,7 % i del 6,6 % respectivament, segons es desprén de l’anàlisi que acaba de publicar BBVA Research.

Aquest informe apunta que la informació coneguda fins a mitjan estiu reflecteix un avanç de l’economia espanyola a un ritme més elevat que el que s’havia anticipat feia uns mesos i també que la costa mediterrània es veurà afavorida per la recuperació de la despesa de les cases i, en particular, per l’auge del turisme nacional.

La recuperació del turisme, primer el nacional i potencialment després l’internacional, situaran Balears i Canàries com a líders del creixement regional tant enguany com l’any que ve; altres regions es beneficiaran de la previsible millora del consum, la inversió i les exportacions.

En l’escenari actual, gràcies a la millora del turisme nacional i malgrat la seua major dependència del turisme exterior, Balears i Canàries continuen sent les regions que més creixeran enguany, un 8,3 i un 6,9 % respectivament, encara que, en part, això siga reflex de la caiguda més forta que van patir l’any passat.

Per la seua banda, en altres regions és el consum domèstic el que accelera l’economia i, així, Andalusia i la Comunitat Valenciana, en un 6,7 % en tots dos casos, i Catalunya i Múrcia, les dues amb una previsió del 6,6 %, creixeran també més que el conjunt d’Espanya, afavorides, a més, per l’auge del turisme nacional.

Per la millora, sobretot, de l’augment de la despesa de les cases creixeran també en marges similars comunitats del nord com Cantàbria i Galícia, totes dues en un 6,8 %, i Aragó, en un 6,6 %.

En altres comunitats són la inversió, l’activitat industrial i les exportacions de béns les que complementen l’empenyiment de la despesa de les cases, com a Castella-la Manxa, per a la qual l’Observatori Regional del BBVA preveu un creixement en 2021 del 5,9 %, i Extremadura, amb una perspectiva per a aquest any del 5,7 %, totes dues amb revisions a l’alça respecte a previsions anteriors superiors que per al conjunt nacional.

Per a 2022, aquesta anàlisi indica que la previsió de creixement del PIB d’Espanya es manté en el 7 % i que l’impuls del turisme exterior continuarà sent la clau que suporte augments de dos dígits del PIB a Balears, fins a un 11,6 %, i Canàries, fins a un 10,7 %.

D’altra banda, la forta recuperació de la inversió observada en 2021 (que es recolza, en part, en les ajudes al finançament que han rebut les empreses per la pandèmia) assenyala un possible avançament d’operacions.

No obstant això, s’espera que el comportament de la inversió siga un poc menys dinàmic en 2022 i que comunitats industrials del nord, com Castella i Lleó, Aragó i Galícia, es quedaran en taxes del 6,1 al 6,2 %, la qual cosa no impedirà, en principi, que aconseguisquen el nivell de producció “precrisi” abans d’acabar l’any.

En tot cas, sobre aquest escenari planen dos tipus de variables: la primera, que si el control de la pandèmia és més efectiu, sense nous repunts i limitacions a l’activitat i amb una millora de la confiança, el creixement podria ser més elevat, sobretot en aquells territoris en els quals el consum social té més pes en la seua activitat.

L’altra variable la constitueixen els dubtes centrats en l’actuació del sector públic, lligades a la implementació i l’efectivitat en l’execució dels fons Next Generation EU.

Encara que el Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern “sembla suficient i ambiciós en el diagnòstic, la implementació i la quantia —diu l’anàlisi de BBVA Research—, hi persisteixen alguns dubtes respecte a si s’aconseguiran posar en marxa les reformes necessàries en els pròxims anys”.

Si no s’aconsegueix l’objectiu, pronostica nous impactes heterogenis entre comunitats i les que més es jugarien i s’enfrontarien als reptes amb menys capacitat de reacció serien aquelles que tenen una intensitat energètica elevada en el seu model de producció, un nivell de digitalització inferior, un mercat laboral més ineficaç o un nivell més alt d’endeutament.