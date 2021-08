Aquestes Falles 2021, per primera vegada, sis falles plantaran a la plaça de l’Ajuntament de València. Es tracta d’un fet històric que mai s’havia vist fins hui. Aquesta és la previsió que hi ha per a unes festes en les quals encara hi ha comissions que no saben on situaran els seus monuments. Les dues estructures municipals (la meditadora gran de Manolo Martín, José Ramón Espuig i el dissenyador Escif i la falla municipal infantil de Ceballos i Sanabria) lluiran en la majestuosa plaça al costat de dues comissions més, tal com ha pogut saber Levante-EMV: la del Mercat i la de la Plaça de la Reina, que han hagut de canviar el seu emplaçament per les obres que s’estan duent a terme en les seues demarcacions, com ja va avançar aquest periòdic.

La del Mercat plantarà en l’entorn de l’ajuntament. Concretament, entre el carrer Sant Vicent i Maria Cristina. La de la Reina, un poc més cap a la casa municipal, en l’encreuament amb la via Barcelonina. Les dues situaran les seues falles (gran i xicoteta) en aquest gran espai. No obstant això, aquestes dues falles no són les úniques que patiran les “conseqüències” dels treballs a la plaça de la Reina i a la plaça de Bruges i el Mercat. La comissió Corretgeria-Bany dels Pavesos encara no sap on plantarà els seus monuments. “Com encara desconeixem la nostra ubicació, estem intentant posposar el trasllat de les falles fins al dia 30, per a no traure-les del magatzem sense tindre un emplaçament clar. Esperem saber alguna cosa aquesta setmana”, explicava el president de la falla, Matías Real.

Altres canvis d’ubicació de falles

Sobre la possibilitat de traslladar-se a la plaça de l’Ajuntament, Real apunta que esperen quedar-se en la seua zona. Llanterna-Na Robella també canviarà d’ubicació. “Plantarem en l’encreuament d’Adreçadors amb l’avinguda de l’Oest. Ens van informar fa dues setmanes”. La valoració és de fastig. “Hem hagut de fer de nou tots els tràmits i permisos per a ocupar la via pública”. “Esperem que puguem tornar a la ubicació habitual al març, encara que tot depén del ritme de les obres de la plaça de Bruges”.

Encara que hi ha rumors que la comissió Carabasses-En Gall no plantarà en la seua plaça, la presidenta de la comissió, Nieves Meseguer, desmenteix aquestes afirmacions: “L’última notificació que tinc de l’Ajuntament és que plantaré en el mateix lloc de sempre. Aquesta és la informació oficial que tinc”, recalca a escasses dues setmanes del començament de les festes, enguany en estació estival.

Finalment, i com ja va informar aquest periòdic, Pintor Domingo i Ribera-Santa Clara també canvien d’emplaçament. La primera deixa la placeta darrere de l’església Sants Joans. Aquestes Falles, amb motiu de les obres que s’estan duent a terme en aquesta zona limítrofa al Mercat Central, tornaran al mateix carrer on tenen el casal i d’on se’n van anar fa més de 15 anys per ser considerada via d’evacuació. Serà al carrer Santa Teresa en l’encreuament amb la via Exarchs, a escassos cinquanta metres del seu casal.

D’altra banda, la comissió de Ribera-Santa Clara haurà de resignar-se a plantar davant de l’IES Lluís Vives, en contra de la seua petició de tornar al seu emplaçament natural, atés que enguany no hi ha mascletades i tampoc serà una via d’evacuació.