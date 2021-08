Les platges del Puig de Santa Maria, Puçol i la Pobla de Farnals romandran tancades al bany també hui després que ahir es clausuraren després de veure’s afectades per una gran taca que va aparéixer en la mar i que va provocar picors i rojors en els banyistes. Així ho ha anunciat l’alcaldessa del Puig de Santa Maria, Luisa Salvador, que ha descartat que el problema es dega a un abocament i ha apuntat a “causes naturals” com a origen “més probable” de l’incident que es va registrar ahir en la mar. “Si s’haguera tractat d’un abocament —destaca la mandatària—, la taca hauria sorgit d’una riba cap a la mar, i no va ser així, sinó que va aparéixer enmig de l’aigua de manera quasi espontània”.

Un informe preliminar de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha corroborat l’existència d’abundància d’una microalga en les mostres d’aigua que es van prendre ahir, així com una notable disminució de la concentració d’aquesta en la mostra de hui.

L’informe de laboratori conclou que “l’aparició de la taca, amb molta seguretat, ha d’haver ocorregut a causa de la proliferació massiva d’una microalga de la classe Rhaphidophyceae”. “S’han descrit, en nombroses ocasions, grans taques com marees roges provocades per aquesta classe de microalgues. Durant períodes estivals, en anys anteriors, s’han detectat proliferacions en zones de la costa catalana i altres zones de la costa valenciana”, indica el document. Des de la Conselleria recalquen que no s’ha descrit cap efecte tòxic de l’espècie per a la salut humana.

Origen de la taca

Segons Salvador, tot fa indicar que el motiu de la gran taca fosca que ahir va sorgir en aigües del Puig de Santa Maria (va començar quasi en la confluència d’aquesta platja amb la de Puçol) es va deure a l’acumulació de nombroses algues putrefactes, un fenomen que també es va produir en 2021 a les platges de Tavernes de la Valldigna i Xeraco i que, igual que ha ocorregut a l’Horta Nord, va obligar a tancar les platges al bany com a mesura de prevenció.

L’acumulació d’algues putrefactes “no és tòxica”, explica l’alcaldessa del Puig, “però pot resultar urticant per a part de la població”, la qual cosa explicaria les reaccions adverses que diumenge van patir alguns dels banyistes que es trobaven en la mar.

Malgrat que tot apunta en aquesta direcció, Salvador ha subratllat que hauran de ser les anàlisis que la Conselleria ha fet aquest matí les que confirmen aquest extrem. Mentrestant, les platges romandran tancades i la previsió és que demà mateix ja puguen reobrir-se al bany. No obstant això, “caldrà esperar primer a veure quin resultat llança l’analítica i, sobretot, a comprovar que la zona està completament neta”, indica la mandatària.

Segons sembla, la putrefacció de les algues es deu a un calfament de la mar que provoca la falta d’oxigen en l’aigua i, per tant, la mort d’algues, que es podreixen sota l’aigua i ressorgeixen en estat de descomposició.

En tot cas, les imatges aèries que s’han pres aquest matí a les platges ja no mostren la taca que es va detectar ahir i l’observació visual de l’aigua de la zona és transparent.

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica va descartar ràpidament qualsevol classe d’incidència o abocament procedent de la depuradora o els sobreeixidors que operen en les proximitats de la zona.