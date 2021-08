L’Ajuntament de Xàbia fa un important pas per a obrir el far del Cap de Sant Antoni al públic com a centre d’interpretació del Parc Natural del Montgó i de la reserva marina.

Hui s’ha presentat a la Comissió d’Urbanisme el projecte de rehabilitació dels dos edificis que s’obriran als visitants, així com el condicionament de les zones comunes. És el pas previ a la votació, dijous, per part del Ple, en el qual, previsiblement, es ratificarà perquè es pose en marxa definitivament.

El cost total de l’obra serà d’1.087.124,50 euros i haurà de realitzar-se en 11 mesos.

A partir d’aquest tràmit, els següents passos són la dotació pressupostària de la intervenció i la licitació pública dels treballs.

Cal recordar que la conversió del far en centre d’interpretació és un projecte en el qual l’Ajuntament ha invertit grans esforços des de la legislatura passada i que compta amb el vistiplau de l’Autoritat Portuària d’Alacant i del Parc Natural del Montgó.

De fet, el consistori ja ha aconseguit la concessió per 15 anys d’aquest espai emblemàtic. Posar-lo a la disposició del públic significa no només recuperar, rehabilitar i obrir el far, sinó també impulsar un focus de conscienciació cultural i ecològica que està en sintonia amb l’aposta del municipi per la gestió sostenible del seu patrimoni.