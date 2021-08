Alzira celebrarà finalment les Falles en el pont d’octubre amb la participació de només sis comissions, entre les quals hi ha les tres de la Secció Especial, segons es va revelar anit en l’assemblea convocada perquè les nou falles que al maig van mostrar la seua disposició a plantar al setembre donaren resposta a la recomanació d’ajornar els festejos a la tardor que el dilluns anterior havien fet tant l’Ajuntament com la Junta Local Fallera.

Tres d’aquestes nou comissions s’han acabat desmarcant de la celebració davant de la proposta de posposar els festejos i, a la decisió de la Falla Sagrada Família que dissabte va avançar Levante-EMV, es van unir ahir Doctor Ferran i Plaça Germanies, després de la consulta telemàtica realitzada als seus fallers. Si bé algunes comissions es van mostrar partidàries de mantindre el calendari de setembre, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, que va presidir de nou la reunió al costat del regidor de Festes, Xavi Pérez, va assenyalar que finalment havien cedit en favor del consens, sense posar més objeccions al fet que les festes se celebren entre el 9 i el 12 d’octubre. Hi participaran les falles del Mercat, Plaça Major, Camí Nou, Pintor Andreu, Sant Andreu i Hernán Cortés.

“No plantegem el canvi perquè ens dona la gana, sinó perquè pensàvem que les Falles tenen un sentiment intern que, per a elles, seria important finalitzar l’exercici, cremar els monuments i tindre unes Falles dignes amb el major nombre d’actes possible”, va comentar l’alcalde, que va qualificar d’“òptima” la decisió de traslladar les celebracions al mes d’octubre.

El president de la JLF, Jaume Bohigues, per la seua banda, va assenyalar que la reunió havia sigut “menys tensa” del que havia previst i, després de comentar que “tots han comprés que, per la incidència que tenim en aquests moments, toca ajornar les Falles de setembre”, va defensar que Alzira “ha maniobrat bé”. Bohigues va assenyalar que les tres comissions que han decidit donar per acabat l’exercici per a centrar-se en les festes de 2022 són falles en les quals l’acord de participar en les festes al setembre ja es va adoptar amb marges molt ajustats. “Havíem promés que es podrien celebrar un 75 % dels actes, però com les circumstàncies són unes altres, ho han tornat a consultar”, va comentar el president de la JLF, mentre assenyalava que aquesta incertesa “va dinamitant i castigant els fallers per la decepció de no eixir al carrer i arriba un moment en el qual es desmoralitzen i passen aquestes coses”.

L’“espill” de València

Jaume Bohigues té clar que la celebració de les Falles a València a principis de setembre servirà d’“espill” per als municipis com Alzira, Sueca o Borriana que han ajornat al mes d’octubre les seues celebracions, pel que respecta a l’aplicació de mesures de seguretat, i, fins i tot, segons va dir, per a ciutats que no celebraran les festes fins al mes de març de 2022.

El president de la JLF va defensar que ajornar les festes a octubre permetrà guanyar temps, a fi que la incidència actual de la pandèmia del coronavirus es reduïsca “i puguem celebrar unes Falles un poc més dignes del que ho hagueren sigut ara”.

Bohigues també va deixar clar que mentre hi haja una comissió que vullga plantar el seu monument i celebrar les festes, “la Junta Local Fallera estarà al seu costat fins al final”, i va assenyalar que la decisió de mantindre les festes amb només sis comissions no té res a veure amb el fet que hi participen les tres de la Secció Especial. “La Junta Local Fallera són 35 comissions i, per a nosaltres, en aquest cas, no hi ha Especial, ni Primera, ni Tercera”.

L’alcalde d’Alzira, per la seua banda, va defensar que les Falles tenen autonomia per a prendre les seues decisions i que, en aquest cas, sis comissions havien acceptat la recomanació d’ajornar les festes, ateses les circumstàncies “sanitàries i socials i les restriccions que figuren en el DOGV”.