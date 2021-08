Concentració. Uns 50 activistes es van concentrar pacíficament a les portes de l’ajuntament d’Alfafar per a demanar que els actes taurins mai tornen al municipi i “es protegisca les xiquetes i els xiquets d’aquesta violència explícita, tal com recomanen els màxims experts”. A la protesta van acudir diverses entitats animalistes i partits polítics com Compromís o Unides Podem, convocats per la Plataforma Antitaurina d’Alfafar. Davant de la porta de l’ajuntament, van cridar consignes com “ja n’hi ha prou de maltracte animal”, “açò no és art, els xiquets al parc”, “la tortura no és cultura”, “vergonya em fa la festa nacional”, “visca Espanya antitaurina”, “alliberament animal” o “festejos taurins, al sac de l’oblit”.